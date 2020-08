Diaco, confermato su Rtl 102.5 dopo lite e nuovo progetto dopo Io e te

Pierluigi Diaco è senz’altro tra i conduttori televisivi più discussi di questo periodo, visto ciò che è successo in diverse occasioni a Io e te e considerando anche l’ultima discussione che c’è stata su Rtl 102.5. Per chi non lo sapesse, il giornalista è stato spesso criticato per i modi poco ortodossi con cui ha trattato ospiti e addetti ai lavori durante le puntate del programma Rai, ed è entrato anche in contrasto con la collega Giusi Legrenzi durante una delle ultime puntate di Non stop news perché, in estrema sintesi, lei non ha condiviso la sua intenzione di non parlare solo di Covid-19. Visto quanto accaduto, è ovvio che gli spettatori si chiedano quale sia il futuro in radio e in Tv di Diaco. E oggi la risposta arriva da un’intervista e da un comunicato stampa.

Pierluigi Diaco torna in Tv con un nuovo format? La proposta a Coletta e la reazione alla cancellazione di Io e Te

A quanto pare nessuna notizia negativa, o meglio niente di così grave rispetto al tanto parlare che c’è stato sul conduttore negli ultimi giorni. Intervistato di recente dal Corriere, Diaco ha infatti spiegato che la cancellazione di Io e te nonostante i buoni ascolti non l’ha destabilizzato; il conduttore ha raccontato di essere grato al direttore Stefano Coletta per la fiducia accordatagli e ha anche sottolineato di non ritenersi affatto una vittima. Ha poi aggiunto: “[S]iccome vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, ho già proposto un altro programma e spero che nei prossimi mesi sarà in onda”. Relativamente al mondo televisivo insomma Diaco sembra avere ancora tante idee e nutrire grandi speranze in nuove avventure e nuovi format.

Il futuro di Diaco e Giusi Legrenzi a Non stop news: nessuna sospensione per i due conduttori

Non si può dire diversamente del suo lavoro in radio, dove continuerà a condurre assieme alla Legrenzi. Si era parlato in realtà di un allontanamento di entrambi dal programma per il comportamento tenuto, ma un recente comunicato stampa diffuso proprio da Rtl 102.5 ha smentito categoricamente notizie definite “prive di fondamento”. Non stop news insomma continuerà ad avere Diaco e la Legrenzi nel cast, e riprenderà il 7 settembre: loro due e Fulvio Giuliani andranno in onda dal lunedì al giovedì, mentre Barbara Sala, Enrico Galletti e Luigi Santarelli dal venerdì alla domenica. Dunque un’importante riconferma e un progetto in cantiere. In barba a qualsiasi pettegolezzo.