Lambertucci: “Davvero chiude Io e Te?” Diaco in difficoltà, la reazione

Rosanna Lambertucci, ospite a Io e Te (Rai Uno) nella puntata trasmessa il 6 agosto 2020, ha dato vita a una chiacchierata molto interessante e schietta con Pierluigi Diaco, arrivando anche a toccare un argomento delicato. Vale a dire la sospensione dello stesso Io e Te e, più in generale, il fatto che per il giornalista al momento non c’è una collocazione nei palinsesti della prossima stagione tv del servizio pubblico. Non solo: la conduttrice settantaquattrenne ha anche ammesso di essere stata ‘raccomandata’ all’inizio della sua carriera in Rai. Era il tempo in cui il direttore era Ettore Bernabei. Rosanna ha però sottolineato che dopo la spintarella iniziale non ha mai più avuto alcun canale preferenziale in azienda.

Diaco a Rosanna Lambertucci: “Non mettermi in difficoltà”

La Lambertucci, prima di sbarcare nello studio in cui viene confezionato Io e Te, ha narrato di aver annunciato anticipatamente sui social la sua presenza in trasmissione, ricevendo una miriade di messaggi d’affetto. Molti anche positivi relativi al programma. Per questo, in modo molto diretto, ha chiesto a Diaco se fosse vero che lo show chiuderà: “Ho sentito che questo programma non si farà più. La gente impazzisce per te. Con quale logica si decide…”. Il conduttore, visto il tema spigoloso, ha preferito chiudere in fretta la questione sottolineando che sicuramente andrà in onda fino al 4 settembre. Poi ha aggiunto: “Non mettermi in difficoltà. Io ti ringrazio per questi complimenti. Ma trovo inelegante parlarne”. In effetti la vicenda ha già provocato delle reazioni alquanto fumantine, come quella dello stesso Diaco che, saputo che non era stato contemplato nei prossimi palinsesti di Rai Uno, ha scritto un tweet tutt’altro che distensivo. in riferimento alle scelte della rete ammiraglia di Viale Mazzini.

Rosanna Lambertucci: i complimenti di Diaco

La conduttrice ha anche raccontato di come è entrata in Rai, dicendo di essere stata raccomandata. “Sono entrata in Rai da raccomandata”, ha dichiarato, aggiungendo che il suo patrigno era molto importante all’epoca. L’uomo era il capo della Procura di Roma. La Lambertucci ha quindi spiegato che avrebbe potuto lavorare tranquillamente al di fuori della Rai ma le piaceva l’ambiente allegro di cui aveva sentito parlare grazie ad alcuni amici. Così riuscì per ‘influenza’ a entrare in ‘Mamma Rai’. “Giuro, mai pensando di andare in video“, ha chiosato. Le cose sono poi andate diversamente e Rosanna è apparsa molte volte sul teleschermo. Diaco si è complimentato con lei per la sincerità e la narrazione senza fronzoli.