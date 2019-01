Pierdavide Carone racconta il suo periodo buio: “Tremendo restare a casa”

Pierdavide Carone: il periodo buio dopo Amici e il Festival di Sanremo

Pierdavide Carone è tornata alla ribalta grazie a Caramelle, la canzone esclusa dal Festival di Sanremo 2019. Cantato con i Dear Jack, il pezzo non ha superato le selezioni di Claudio Baglioni. Ma oggi sta spopolando su Youtube e sulle altre piattaforme streaming. Un successo che ha dato uno scossone alla carriera di Carone, in stand by negli ultimi anni. Dopo il terzo posto ad Amici 2010, la vittoria a Sanremo 2010 con Per tutte le volte che cantata da Valerio Scanu e il quinto posto a Sanremo 2012 con Lucio Dalla, Pierdavide si è allontanato dal mondo della musica. Il trentenne ha avuto dei contrasti con la sua casa discografica e si è ritirato dalle scene per un lungo periodo.

Pierdavide Carone parla della delicata situazione sentimentale

“Quando la carriera si è fermata è stata dura. Per tre anni ero andato forte, poi poco alla volta nessuno mi ha più cercato. È tremendo restare a casa: avevo il terrore che il pubblico mi dimenticasse. Ho vissuto anni di pura confusione che ha avuto anche conseguenze sulla mia vita privata”, ha raccontato Pierdavide Carone a Di Più. Il cantautore si riferisce ad un rapporto importante, finito a causa del suo malessere. “Non è che la mia fidanzata mi abbia lasciato perché avevo perso il successo. Ero triste, insoddisfatto, frustrato e non ero più in grado di mandare avanti la mia relazione”, ha precisato l’artista, che oggi è ancora single.

Pierdavide Carone oggi: nuovo manager per il cantante

Nonostante questo periodo buio, Pierdavide Carone non si è arresto e oggi ha un nuovo manager che lo ha aiutato a riprendere in mano il suo percorso lavorativo. Determinante è stato pure l’aiuto di Antonio Maggio, vincitore di Sanremo giovani 2013. “Mi propose di tenere una serie di concerti insieme in piccoli locali: quegli eventi mi diedero entusiasmo”, ha ammesso Pierdavide.