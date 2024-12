Pieraccioni: “Finita con Torrisi niente sesso per anni, ecco quanti”

Leonardo Pieraccioni in vena di confidenze private e intime. Il regista toscano, in una chiacchierata fatta con il quotidiano romano Il Messaggero, ha rivelato per quanto tempo non ha fatto l’amore dopo la fine della lunga relazione sentimentale con Laura Torrisi, attrice conosciuta sul set del film Una Moglie Bellissima e a cui è stato legato dal 2007 al 2014. Nel corso del rapporto è nata la figlia Martina. Da circa un paio d’anni Pieraccioni fa coppia con Teresa Magni, donna lontana dal mondo del cinema e dello spettacolo. Torrisi invece, dopo aver avuto una love story col pilota di rally Luca Betti, oggi ufficialmente è single. O almeno è ciò che si pensa visto che da tempo, almeno pubblicamente, non viene avvistata con un ‘lui’.

Leonardo Pieraccioni e la confessione inaspettata su Laura Torrisi

Il regista, parlando di ex compagne e di storie d’amore, ha fatto una confessione inaspettata. Da sempre riservatissimo sulla sua sfera privata, al Messaggero ha invece raccontato che, dopo la fine della love story con Laura Torrisi, “per tre anni e mezzo” non ha fatto l’amore con alcuna donna. Pare che il cineasta toscano abbia sofferto non poco la separazione dall’attrice di origini catanesi.

Nel 2015, a distanza di poco più di un anno dall’addio, infatti dichiarava con nostalgia che una donna come la Torrisi non l’avrebbe più incontrata: “Lei era perfetta, fisicamente, mentalmente: una ragazza di provincia come me, che ama parlare del pizzicagnolo e vivere in campagna. Una così non mi ricapita più”. E invece poi è arrivata Teresa con la quale sembra avere trovato un’intesa profonda.

Tornando all’intervista concessa di recente a Il Messaggero, Pieraccioni ha anche ragionato sull’incedere inesorabile del tempo e su come gli sembra che tutto sia andato alla velocità della luce: “Il 17 febbraio compio 60 anni. Tutto è successo così velocemente: mi sembra ieri il debutto a 29 anni, due ore fa la nascita di mia figlia, che ora ogni tanto si trucca. Sembra tutto incredibile”.

Il film con Alessandro Siani e il consiglio della fidanzata Teresa Magni

Spazio poi all’ultimo film, quello realizzato in coppia con Alessandro Siani: “Fino a poco tempo fa non avrei mai preso in considerazione di fare un film diretto da altri: facevo le mie cose e andava bene così. Devo dire che è stata la mia fidanzata (Teresa Magni, 43 anni, ndr), quando ha letto il soggetto, a dirmi che faceva ridere”.

“Mi piacerebbe tanto vederti imbranato…”, ha detto la Magni a Pieraccioni che si è lasciato convincere in fretta. Mai scelta fu più azzeccata visto che, al termine delle riprese, ha spiegato che con il collega Siani si è divertito moltissimo a recitare, trovando con lui una bellissima intesa sul set.

Infine un bilancio dei suoi 60 anni di vita: “Troppi amici sono morti in questi anni. Per cui, visto che sono stato tanto fortunato, ho capito che dovevo smetterla con l’ansia da prestazione e fregarmene: quello che succede succede, va bene tutto. Bisogna solo divertirsi”.