Pieraccioni festeggia il babbo: il curioso aneddoto su Valeria Marini

Leonardo Pieraccioni festeggia il ‘babbo’ e svela un curioso e succoso aneddoto su Valeria Marini

Oggi è la festa del papà e le bacheche social sono state invase da dediche, pensieri e riflessioni sulla figura paterna. Tanti anche i vip che hanno preso l’occasione per far sentire il loro affetto al genitore, postando scatti e messaggi per dare lustro all’evento. Tra questi, il sempreverde Leonardo Pieraccioni. L’attore toscano ha omaggiato il ‘babbo’ a modo suo, pubblicando una foto in sua compagnia e aggiungendo una dedica simpatica e divertente. Tra le righe ha pure svelato un curioso aneddoto che ha coinvolto Valeria Marini.

“Ho visto emozionato i’ mi’ babbo per il lavoro che faccio una volta, quando venne a vedermi Valeria Marini e…”

“Festa del babbo: solo una volta ho visto davvero emozionato i’ mi’ babbo per il lavoro che faccio e cioè quando a teatro venne a vedermi Valeria Marini”, ha esordito Pieraccioni su Instagram, pubblicando un’istantanea con il papà mentre si ritrovano immersi nella natura. Poi ha svelato il curioso aneddoto tra il babbo e la showgirl sarda: “Le si avvicinò di soppiatto tutto orgoglioso e le sussurrò ‘io sarei i’ babbo’ e poi non le staccò gli occhi dalle te..te. Auguri babbi!”. Il racconto ha strappato oltre 40 mila like e centinaia di commenti divertiti dei fan, che dopo anni di sfolgorante carriera del loro beniamino, continuano ad amarlo.

Pieraccioni e la vena social: lezioni di cucina tutte da ridere

L’attore, negli ultimi tempi, è sempre più social. Nella giornata di ieri, ad esempio, ha dato lezioni di cucina, condividendo un simpatico video dal titolo ‘Comunicazioni importanti’ in cui ha dispensato qualche dritta su come fare bella figura ai fornelli. “Ultimamente la televisione ci fa sentire inadeguati perché ci sono tantissimi programmi, dove ci fanno mangiare delle leccornie eccezionali” ha detto, rivolgendosi ai fan. “Se voi siete come me a disagio nel vederli, vi posso rassicurare, perché per fare da mangiare bene ci sono soltanto due ingredienti: uno per il salato e l’altro per il dolce. Per il primo si mette una sottiletta su qualsiasi cosa tu abbia fatto e diventa un piatto fantastico, mentre per il dolce una spatolata di Nutella”. L’arte del sorriso praticata da Pieraccioni è virale, anche sui social.