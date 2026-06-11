Pier Silvio Berlusconi vittima di un terribile incidente frontale, auto distrutta: come sta il manager

Pier Silvio Berlusconi è stato vittima di un violento incidente stradale nella serata di mercoledì 10 giugno. Il manager milanese, come riportato dall’ANSA, stava viaggiando sulla sua vettura lungo la provinciale che collega Villasanta ad Arcore, quando un mezzo proveniente dal senso opposto ha invaso la sua corsia di marcia. A quel punto si è verificato un frontale di estrema intensità. La parte anteriore dell’auto dell’amministratore delegato di Mediaset è andata completamente distrutta. Miracolosamente lui è uscito illeso dall’abitacolo.

Incidente violento in strada, coinvolto Pier Silvio Berlusconi

Lo schianto è avvenuto intorno alle 21:30. Pier Silvio aveva da poco lasciato gli studi Mediaset a Cologno Monzese e si era messo alla guida della sua vettura. Dalle prime ricostruzioni, l’automobilista che ha provocato il sinistro avrebbe perso il controllo in piena accelerazione, andando a invadere la corsia di marcia su cui stava regolarmente transitando il manager. Poi l’impatto devastante tra i due veicoli e lo scoppio di tutti i sistemi di sicurezza, compresi gli airbag.

Sul posto si sono subito precipitati i soccorritori che hanno prestato le prime cure e hanno sottoposto i conducenti coinvolti nell’incidente ai controlli sanitari del caso. Nonostante lo spaventoso urto, il manager avrebbe riportato solamente lievi ferite. E infatti non è nemmeno stato ricoverato, né ha dovuto sottoporsi a test specifici. Al momento non sono state divulgate notizie in merito allo stato di salute dell’altra persona coinvolta nel sinistro.

Dopo lo spavento confermati tutti gli impegni del manager

Passato lo spavento, Pier Silvio è rientrato a casa e giovedì 11 giugno è subito tornato operativo in vista dei suoi impegni professionali, tra cui la celebrazione del terzo anniversario della scomparsa di suo padre, Silvio, in programma questa sera nella sede di Mediaset. Un evento a cui prenderanno parte tutti i collaboratori del Gruppo.

Sulla vicenda né il diretto interessato, né la compagna Silvia Toffanin, né l’azienda di Cologno Monzese hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche. Come spesso accade, il manager, a meno che sia necessario, opta sempre per mantenere massimo riserbo sulle sue questioni personali.