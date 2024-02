Pier Silvio Berlusconi, proposta a bruciapelo a Fazio: la reazione

Pier Silvio Berlusconi punta a portare a Mediaset Fabio Fazio. Nel corso dell’omaggio televisivo “Dedicato a Maurizio Costanzo” organizzato da Maria De Filippi e presentato dal conduttore di Che Tempo Che Fa, il numero uno del Biscione è intervenuto per ricordare il compianto giornalista. Ha così spiegato il rapporto che il decano della tv italiana aveva con il padre Silvio. Ed ha narrato di quando il fondatore di Forza Italia convinse Maurizio a lavorare per lui. Dopo il primo incontro accompagnò persino Costanzo fino al vagone letto. Ed è in questo momento che Pier Silvio ha lanciato la proposta a Fazio.

“Quando tu verrai finalmente da noi anche io sento di avere l’intuizione che potrai diventare quotidiano. Se lo vuoi noi siamo qua! Anche io ti accompagnerò fino al vagone letto“. Una proposta su due piedi che ha onorato Fazio, cogliendolo di sorpresa: “Ne parliamo fra qualche anno perché io sono appena all’inizio!”.

Pier Silvio ha parlato di intuizione e di trasmissione in onda quotidianamente perché papà Silvio, quando riuscì ad ‘arruolare’ il marito di Maria De Filippi, gli consigliò di far diventare il Maurizio Costanzo Show un programma appunto quotidiano. Mai idea fu più azzeccata. Così Pier Silvio ha spiegato a Fazio che sarebbe pronto a trasmettere tutti i giorni Che Tempo Che Fa.

Fazio naturalmente è parso disorientato, spiegando rapidamente di essersi appena accasato a Nove e ricordando che il suo contratto è di quattro anni. Ma le vie della tv sono infinite e non si sa mai che il giornalista savonese con una proposta ‘choc’ possa migrare verso nuovi lidi. D’altra parte la storia di Silvio Berlusconi insegna questo: il fondatore di Forza Italia, quando tutti gli dicevano che una cosa era impossibile da realizzare, era il bello che si metteva anima e corpo per portarla a termine. E spesse volte è pure riuscito nelle sue imprese.

“Dedicato a Maurizio Costanzo”, Maria De Filippi impeccabile

Maria, a distanza di un anno dalla morte del marito, ha rotto il silenzio. Prima dell’omaggio televisivo non ha rilasciato alcuna dichiarazione pubblica sul lutto. “Avevo paura di banalizzare il dolore e l’amore”, ha spiegato. L’evento è stato una chicca. Nessun tono melodrammatico, nessuno sfoggio sensazionalistico della sofferenza. I tantissimi ospiti invitati in studio hanno raccontato una miriade di aneddoti divertenti e si è riso molto, proprio come avrebbe voluto Maurizio. Ottima anche la conduzione di Fazio, inusuale padrone di casa in quei di Mediaset.