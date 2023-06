Pier Silvio Berlusconi: “Ecco come vivo, ho una vera dipendenza”

Pier Silvio ha risposto a Repubblica, dopo un articolo in cui veniva descritto come un soldato degli allenamenti, facendo chiarezza.

Nella giornata di lunedì 26 giugno, Repubblica aveva fatto uscire un articolo dove raccontava i cinque eredi della dinastia Berlusconi, affrontando sia l’aspetto pubblico che privato. Pier Silvio Berlusconi, secondogenito del defunto politico e imprenditore Silvio Berlusconi, era stato descritto come molto attento alla salute e al fisico. A livello caratteriale, si parlava di un Pier Silvio riservato e timido. L’articolo non è passato inosservato agli occhi del secondogenito del Cavaliere, tanto da indurlo a scrivere, e inviare a Repubblica, una sintetica serie di punti che ne delineano l’autoritratto.

Pier Silvio si racconta: soldato o essere umano?

L’ad Mediaset ha iniziato parlando del suo aspetto fisico, che in passato lo portò in copertina di Men’s Health. “Non sono ‘in fissa’ con il fisico” ha spiegato. “Ho una vera dipendenza dalla fatica fisica” ha poi aggiunto, confessando come, per lui, l’esercizio fisico sia un qualcosa di liberatorio. “Non possiedo e non uso mai contapassi e contacalorie” ha aggiunto, smentendo quanto scritto in precedenza dalla testata, che lo aveva definito “un soldato degli allenamenti“.

Pier Silvio ha poi fatto chiarezza in merito alla descrizione da ipersalutista, confessando di fumare il sigaro mentre fa sport, o bere del vino una volta conclusa l’attività fisica. Lo sportivo, erede di Silvio Berlusconi, ha voluto, in parte, smentire quell’immagine da ultrasportivo e ipersalutista che Repubblica aveva descritto, riportando un’idea di atleta molto più umano e incline a qualche vizio.

L’aspetto caratteriale: riservatezza ma non timidezza

Pier Silvio ha poi approfondito l’aspetto caratteriale. “Riservato sì, timido no” ha spiegato, confessando la sua capacità di fare amicizia con chiunque. Ha, in seguito, confermato quanto scritto in precedenza da Repubblica sul suo preferire gli incontri con i genitori dei compagni di scuola dei suoi figli agli appuntamenti mondani. “Adoro il rapporto con la gente comune” ha confessato. “Parlare con le persone mi piace moltissimo e mi dà calore” ha continuato. “Sono figlio di mio padre” ha scritto in chiusura, giustificando così l’abitudine appena citata.

Pier Silvio e Mediaset: si avvicina la presentazione dei palinsesti

Pier Sivlio Berlusconi, come accennato in precedenza, è il secondogenito di Silvio Berlusconi, nato dal matrimonio con la prima moglie Carla Elvira Lucia Dall’Oglio. Fratello minore di Marina Berlusconi, Pier Silvio è ad di Mediaset, emittente fondata dal padre. Proprio quest’ultima, sarà presto protagonista con la presentazione ufficiale dei palinsesti per la nuova stagione televisiva. Martedì 4 luglio avrà luogo la Mediaset Night, a Cologno Monzese. Qui verranno scoperte le carte dell’emittente milanese. Successivamente, toccherà alla Rai fare la sua mossa, nella giornata di venerdì 7 luglio.