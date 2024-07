Pier Silvio Berlusconi: “compro tutte serie turche”. Motivo assurdo

Pier Silvio Berlusconi, Amministratore Delegato di Mediaset, è colui che prende le decisioni più importanti circa la gestione dell’azienda e l’organizzazione dei palinsesti delle tre reti principali. Proprio per questa ragione, soprattutto a partire dalla morte del padre è stato più volte criticato a causa delle scelte fatte sulla programmazione televisiva.

Tra la “cacciata” di Barbara D’Urso e lo stile più “casto” del Grande Fratello, uno dei motivi per cui la linea di Berlusconi JR non è stata apprezzata è anche la scelta di introdurre le serie turche.

In effetti, a partire dal 2019 la programmazione della rete principale Mediaset ha lasciato sempre più spazio a questo genere di fiction, riducendo invece la produzione di serie nostrane o la messa in onda di altri prodotti, magari più differenziati.

Galeotto fu Can Yaman, che fece sognare le telespettatrici con l’approdo su Canale 5 di “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore“, ben 5 anni fa. In poco tempo la serie fece appassionare il pubblico, tanto da convincere i vertici Mediaset ad acquistare altri prodotti simili proprio dalla Turchia.

Da allora ne abbiamo viste di fiction di questo genere e, è innegabile, che queste abbiano portato ascolti di tutto rispetto al Biscione. Chiaramente, infatti, questo è uno dei motivi per cui ormai le “dizi” – questo il nome con cui le serie turche vengono chiamate in patria – rappresentano il genere principale offerto dalla rete ammiraglia Mediaset.

Ora però, Pier Silvio Berlusconi ha rivelato che c’è un’altra motivazione per cui ha scelto di introdurre la fiction turca nel palinsesto di Canale 5.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi

Intervistato da Italia Oggi, l’A.D. Mediaset – con un velo di ironia – ha spiegato di aver chiesto all’azienda di acquistare tutti i prodotti turchi che sono attualmente in circolazione per far felice sua madre.

Il Berlusconi Jr. ha rivelato infatti che sua madre, Carla Elvira Lucia dall’Oglio, è una grande fan di questo genere televisivo, tanto da obbligarlo a guardarle insieme a lei.

Ho detto ai miei di comprare tutte le serie turche che ci sono in giro. Quando vado a trovare mia mamma la trovo sempre che guarda serie turche. E mi dice: ‘Ciao Pier Silvio, ora o ti siedi con me e la vediamo insieme oppure torna un’altra volta‘

Queste le parole di Pier Silvio Berlusconi, riportate su X anche dal giornalista Giuseppe Candela. Con tale ironia – inaspettata – possiamo dire che l’A.D. Mediaset va oltre le critiche, lasciando parlare coloro che non riescono a comprendere che, con gli ascolti record di serie come Terra Amara, importare questo genere di prodotti dalla Turchia diventa una scelta molto vantaggiosa per l’azienda.