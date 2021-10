Pier Silvio Berlusconi ci ripensa su Panicucci e d’Urso: il cambio di rotta

C’è un ripensamento da parte della Mediaset, che aveva scelto di fare dei cambiamenti nei programmi di Canale 5, Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque. Le due trasmissioni, condotte rispettivamente da Federica Panicucci e Barbara d’Urso, ormai da tempo non sono caratterizzate dai talk. Entrambe le conduttrici non hanno più trattato argomenti relativi ai reality show e al gossip. Pier Silvio Berlusconi aveva scelto di rendere questi due programmi strettamente legati alle news di cronaca.

Ebbene da oggi la situazione per la Panicucci e la d’Urso cambierà. Tutte e due avranno l’opportunità di tornare a parlare del Grande Fratello Vip. Una grande notizia per Barbara, che apprezzava parecchio creare delle dinamiche in studio intorno a ciò che accadeva nella Casa di Cinecittà, durante le passate edizioni. Ecco che, in attesa di scoprire cosa accadrà nel corso della nuova puntata del reality condotto da Signorini, arriva questa notizia, annunciata dal giornalista Giuseppe Candela sui social.

I due programmi di Canale 5 torneranno nuovamente ad avere dei blocchi dedicati ai concorrenti che si trovano attualmente nella Casa più spiata d’Italia.

“Il Grande Fratello torna nei contenitori di Canale 5. Spazio a Mattino 5 nella puntata di oggi, lo stesso è previsto a Pomeriggio 5”

Questo l’annuncio lanciato in queste ore e che farà felici quei telespettatori che seguivano i due programmi proprio per andare a fondo nelle dinamiche del reality show. Dunque, oltre la diretta h24 su Mediaset Extra e la striscia quotidiana dopo Amici, i talk legati al GF Vip torneranno anche nei programmi di Panicucci e d’Urso.

Ma per quale motivo Pier Silvio Berlusconi potrebbe aver fatto questo cambio di rotta? Innanzitutto, potranno lavorare su queste due trasmissioni con materiali di produzione propria, visto che il reality è di Canale 5. C’è anche un altro aspetto che va considerato in questa modifica da parte dei piani alti di Mediaset.

Con la presenza dei talk all’interno dei due programmi, si andrebbe ad aumentare l’attenzione sul reality show. L’interesse dei telespettatori verso la trasmissione di Signorini verrebbe indubbiamente alimentata. In questo modo, potrebbero aiutare il programma ad aumentare i dati degli ascolti televisivi di lunedì e venerdì sera.

Bisognerà capire ora se d’Urso e Panicucci manterranno lo stesso approccio degli scorsi anni con le dinamiche del reality.