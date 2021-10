Le anticipazioni sulla puntata del GF Vip 6 di stasera promettono scintille! Sperando siano solo scintille e non veri e propri incendi, come è successo nella scorsa puntata quando Alfonso Signorini ha scelto di chiudere il collegamento. Nella Casa si era scatenata una discussione troppo accesa, i toni si erano alzati fin troppo ed è stato meglio chiudere, secondo il conduttore. Una delle persone che si erano scaldate più delle altre è Lulù, la principessa Selassié: succederà anche stasera? Proprio lei infatti sarà una protagonista indiretta di una sorpresa, o potrebbe diventare protagonista diretta in base al motivo dell’arrivo di una persona.

Federica Panicucci stamattina, durante la puntata di Mattino Cinque, ha svelato che stasera al GF Vip ci sarà l’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo. Non si sa perché Federica, questo il nome della ragazza, verrà interpellata dagli autori, ma a quanto pare succederà. La conoscenza tra Manuel e Lulù è molto chiacchierata al momento sui social, il pubblico infatti non è molto coinvolto da questa possibile coppia. Molti pensano che Lulù sia troppo gelosa ed eccessivamente possessiva. Per qualcuno Manuel sarebbe persino in trappola: la sua ex arriverà per aprirgli gli occhi? Oppure si dichiarerà ancora innamorata?

Qualsiasi sia il motivo del suo arrivo, di sicuro Lulù non sarà felice di vedere l’ex di Manuel al GF Vip, proprio a causa della sua gelosia. Le anticipazioni per la puntata del 4 ottobre 2021 non sono finite qui: stasera Signorini approfondirà la storia di Ainett Stephens, una storia purtroppo caratterizzata da grandi dolori. Giucas Casella sarà protagonista con le sue confessioni, ma ci sarà modo di parlare ancora, e ancora, di Soleil Sorge: la Casa è ormai spaccata.

Infine ci sarà il verdetto del televoto: stasera non ci sarà nessun eliminato al GF Vip 6. Tra i quattro nominati il pubblico ha eletto il preferito attraverso il voto e il più votato avrà il compito di scegliere, fra gli altri, chi deve rimanere in nomination. I nominati sono Davide Silvestri, Samy Youssef, Amedeo Goria e Nicola Pisu. Leggendo qui e là sui social il preferito potrebbe essere Davide, ma occhio a Nicola…