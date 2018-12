Piccole donne replica seconda puntata 27 dicembre 2018: dove e come vederla

Replica Piccole donne, prima e seconda puntata della serie: quando e dove andrà in onda la replica?

Stasera, giovedì 27 dicembre 2018, è andata in onda la seconda puntata della mini-serie Piccole Donne, ispirata all’omonimo romanzo di successo della scrittrice statunitense Maria Louisa Alcott. Il film, proprio come il libro, racconta le vicende delle sorelle March. La prima puntata è andata in onda ieri sera, mercoledì 26 dicembre, è ha registrato più del 6% di share (ed è stato il secondo programma Mediaset più visto in prima serata). Chi non ha potuto seguire la serie, però, non si deve preoccupare. Sia la prima che la seconda puntata possono essere infatti facilmente recuperate.

Piccole donne replica seconda puntata di mercoledì 27 dicembre : dove e come rivederla

La replica della seconda puntata di Piccole donne, proprio come il primo capitolo della serie andato in onda ieri, può essere vista in qualsiasi momento. Per recuperare l’episodio perso, o anche semplicemente per rivederlo, vi basterà collegarvi al sito di Mediaset On Demand e aprire la pagina dedicata al film. Tutto quello che vi servirà, dunque, sarà una connessione internet e un po’ di tempo a disposizione. In TV, al contrario di come accade con altri programmi Mediaset, il film non verrà più replicato.

Piccole donne: dopo Sky la serie ispitata al romanzo di Maria Louisa Alcott sbarca su Canale 5

Prima di essere proposta da Mediaset durante le feste natalizie la mini-serie di due puntate di Piccole donne è stata mandata in onda sulle reti Sky. La storia, in realtà, in passato è stata proposta e rivisitata in mille salse. Il romanzo della Alcott ha così tanti fan nel mondo ed ha avuto così tanto successo da quando è stato pubblicato che, ovviamente, puntare su un adattamento cinematografico del libro viene sempre visto di buon occhio perché sempre tanto atteso dai lettori e le lettrici appassionati di cinema e TV.