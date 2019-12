Pezzi unici, ultima puntata: tutta la verità sulla morte di Lorenzo

Pezzi unici, domenica 22 dicembre l’ultima puntata: il mistero della morte di Lorenzo verrà finalmente svelato

Grandi emozioni nella bottega di Vanni Bandinelli e dei suoi Pezzi unici. L’indagine privata che l’artigiano sta svolgendo sulla morte di suo figlio sta avendo risvolti che coinvolgono tutti i protagonisti della serie. Lorenzo aveva una relazione con Jess di nascosto dagli altri del gruppo e la ragazza soffre terribilmente per la perdita dell’uomo che amava. Vanni intanto continua a indagare nel mondo dell’arte causando le apprensioni di suo cognato Carlo: ha scoperto che suo figlio stava falsificando un quadro per ripagare i debiti per i quali gli aveva chiesto i soldi. Chiara sospetta che suo marito e Anna abbiano una storia e questo la fa allontanare ancora di più dall’uomo. I sospetti dell’artigiano questa volta si indirizzano verso Jess: il comportamento della ragazza non lo convince per niente.

Pezzi unici: che cosa succede nell’ultima puntata?

Nell’ultima puntata di Pezzi unici, in onda domenica 22 dicembre, il cerchio finalmente si chiude e tutti i segreti verranno a galla. Chi ha ucciso Lorenzo? Il momento della verità è finalmente giunto sia per i ragazzi sia per Vanni ma anche per Anna che troverà il coraggio di rivelare all’artigiano un segreto che si porta dietro da anni. Tutti sono sospettati e l’indiziato numero uno è l’ex marito di Jess che potrebbe rifarsi anche sul figlio che la donna porta in grembo. Ma tutti sanno qualcosa di questa storia e Vanni non molla la presa. E in un susseguirsi di colpi di scena, ritrattazioni e interventi della polizia, finalmente il mistero sulla morte di Lorenzo verrà svelato.

Pezzi unici: come rivedere tutte le puntate

Pezzi unici ha appassionato un gran numero di spettatori, imponendosi come uno dei successi di questa stagione autunnale delle fiction Rai. Merito della regia di Cinzia Th Torrini, di un cast con un Sergio Castellitto in stato di grazia e di una Firenze che è stata una location privilegiata. Come fare a rivedere tutte le puntate di Pezzi unici? Basterà connettersi al sito della Rai dove sono presenti, on demand, tutti gli episodi andati in onda. Ma non perdete l’appuntamento con l‘ultima puntata di Pezzi unici in onda su Rai Uno domenica 22 dicembre alle ore 21.20.