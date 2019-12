Pezzi unici, ci sarà la seconda stagione? Le rivelazioni di Irene Ferri

Si farà la seconda stagione di Pezzi unici? Ecco quello che sappiamo

La prima stagione di Pezzi unici sta oramai giungendo a conclusione e tutti i nodi stanno venendo al pettine. La morte di Lorenzo è stata un duro colpo per Vanni ma è stato anche un momento di svolta per la sua vita. Lo ha spinto a ripensare molti dei suoi comportamenti e, pur non perdendo la sua aria da burbero, lo abbiamo visto sciogliersi di molto. Merito dei cinque Pezzi unici che hanno invaso la sua vita che tra sospetti ma anche dimostrazioni di affetto hanno letteralmente rivoluzionato la sua vita, portandolo a compiere gesti che mai avrebbe immaginato di fare. E poi c’è Anna, la responsabile della casa famiglia, l’angelo custode dei Pezzi unici. Tra lei e Vanni sta nascendo una tenera amicizia. Anna si fida dell’artigiano tanto da rivelargli segreti inconfessabili.

Pezzi unici, ci saranno i nuovi episodi?

Pezzi unici ha avuto un enorme successo di pubblico, vincendo tutte le sfide dell’auditel. Ha avuto picchi altissimi di spettatori e interazioni e questo ha fatto di sicuro sfregare le mani ai dirigenti Rai. Ci sarà una seconda stagione? Da mamma Rai ancora tutto tace, non ci sono state comunicazioni ufficiali in merito. Anche la regista della serie, Cinzia TH Torrini, per il momento si gode il successo della prima stagione e non anticipa nulla sulla realizzazione di un’eventuale secondo capitolo di Pezzi unici. Cosa che i fan chiedono a gran voce: vogliono sapere come continueranno le vite dei Pezzi unici, del figlio di Lorenzo che Jess porta in grembo. Questi Pezzi unici sono diventati oramai dei beniamini del pubblico.

Le rivelazioni di Irene Ferri sulla seconda stagione di Pezzi unici

Il successo di Pezzi unici è stato molto grande e parte del merito va anche a Irene Ferri che nella serie interpreta Anna Berardi. Raggiunta da Fanpage.it, l’attrice commenta così le indiscrezioni su un’eventuale seconda stagione: “Devo dire che ricevo continuamente messaggi da parte di persone che chiedono la seconda stagione. È una cosa che bisognerebbe chiedere alla nostra regista e anche alla Rai. Sicuramente c’è sempre la possibilità di una seconda stagione. Ora non ne so nulla. La serie è andata bene, il pubblico si è affezionato, però bisogna valutare una serie di cose che non dipendono da noi”. La porta è aperta e i fan della fiction possono sperare di rivedere Castellitto e gli altri per un secondo capitolo.

Come rivedere tutte le puntate di Pezzi Unici

In attesa di annunci ufficiali da parte della Rai, è possibile rivedere, on demand, tutti e 12 gli episodi di Pezzi unici. Il protagonista assoluto è stato l’immenso Sergio Castellitto che ha fornito l’ennesima prova attoriale da incorniciare. Al suo fianco Irene Ferri, Fabrizia Sacchi e Giorgio Panariello nel ruolo di suo migliore amico. Tutti gli episodi della prima stagione di Pezzi unici sono disponibili sul sito della Rai o tramite l’app Rai Play per smartphone e tablet.