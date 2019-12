Pezzi unici, Leonardo Pazzagli: a lezione di boxe per diventare Lapo

Leonardo Pazzagli interpreta Lapo, il ribelle dei Pezzi unici

Piano piano stiamo conoscendo tutti Pezzi unici della fiction con Sergio Castellitto che sta riscuotendo un ottimo successo di pubblico. Oggi è il turno di Lapo, al secolo Leonardo Pazzagli, il ribelle e irascibile del gruppo. Lapo viene da un passato difficile fatto di una madre tossicodipendente e un patrigno violento: questo ha portato il ragazzo a esprimersi solo attraverso la rabbia e la violenza picchiando quasi tutto quello che gli capita a tiro. Solo con Valentina Lapo riesce a mostrare il lato più tenero e dolce di sé. Con Vanni gli scontri sono all’ordine del giorno e anche con gli altri Pezzi unici le discussioni sono frequenti. Ma Lapo in fondo è un buono: è un ragazzo che ha sofferto tanto e che cerca di dimenticare il suo passato. A interpretarlo è il giovane Leonardo Pazzagli, toscano doc, che grazie a un lavoro anche fisico su se stesso è riuscito a restituire un personaggio vero, fatto di emozioni.

Per interpretare Lapo: “La prima cosa che ho fatto è stato dargli ragione”

Raggiunto da Radiocorrieretv, Leonardo Pazzagli ha raccontato il suo personale incontro con Lapo: “Mi sono preparato anche fisicamente con la boxe, mi è stato utile per dargli una postura diversa, una tensione e una percezione di potenza nelle mani che prima non avevo. Lapo ha un’energia e una reattività che non sono le mie. Interpretarlo mi ha inoltre consentito di capire degli aspetti di me che conoscevo meno”. E alla fine delle riprese tra Leonardo e Lapo c’è stato uno scambio, un capire delle cose che Pazzagli sintetizza così: “Oggi ci sono più cose che uniscono Leonardo a Lapo di quante ce ne fossero all’inzio delle riprese. Quello che mi è rimasto dall’interpretare Lapo è una maggiore aderenza soprattutto dal punto di vista di risposta a un conflitto. Oggi sono più consapevole del mio lato più istintivo, in questo senso di mi ha arricchito molto”.

Il futuro di Leonardo Pazzagli tra storia e voglia di progetti internazionali

Leonardo Pazzagli è agli inizi della sua carriera attoriale e ha ancora molta strada da fare. Il ragazzo, che è laureato in Storia, ha però le idee chiare su cosa vuole fare e cosa vuole essere: “Da un punto di vista umano vorrei essere ancora più in contatto con me stesso, con quello che provo, con quello che penso. La coerenza è un valore e poi voglio cercare di conoscermi meglio. per quanto concerne la carriera mi piacerebbe lavorare in Italia come in alcune produzioni internazionali. Vorrei recitare in inglese”. Ma prima dell’inglese, c’è ancora la prima stagione di Pezzi Unici da portare a termine: l’appuntamento con la quinta puntata è per stasera, domenica 15 dicembre alle ore 21.20 su Rai Uno.