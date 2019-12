Pezzi unici, anticipazioni quinta puntata: Vanni indaga sul furto del quadro

Pezzi unici: il mistero sulla morte di Lorenzo è sempre più fitto

Pezzi unici continua ad appassionare con la sua trama: la morte di Lorenzo Bandinelli è sempre più un mistero e tutti i ragazzi sembrano esserne coinvolti in qualche modo. La pista della droga è sempre più centrale ed Elia pare sapere molto di più di quello che dice. Vanni è convinto di essere sulla strada giusta: la morte di suo figlio è legata alla partita di droga rubata. Il ragazzo aveva ricominciato a drogarsi? Aveva bisogno di soldi visto che era andato addirittura a chiederglieli? Tutto questo scuote Vanni che è costretto a farsi un doloroso esame di coscienza e ad affrontare l’ennesima discussione con Chiara. Ma cosa succederà nella quinta puntata di Pezzi unici? Dove condurranno i sospetti di Vanni? Che cosa nascondono i ragazzi di così inconfessabile? Chi sarà stato a far ritrovare ucciso il cane Pinocchio?

Cosa vedremo nella quinta puntata di Pezzi unici?

Nella quinta puntata di Pezzi Unici le emozioni non mancheranno. Una delle protagoniste sarà Jess che riceverà una visita inaspettata che la terrorizza mentre Carlo è sempre più infatuato di lei. Elia intanto scopre che Beatrice non ha venduto i gioielli ma gli ha prestato i soldi che aveva messo da parte per la casa: il ragazzo non sente di meritare tutto questo amore incondizionato. Intanto Vanni continua a indagare sulla morte di Lorenzo e questa volta gli indizi portano tutti al mondo dell’arte. Lorenzo è infatti morto due giorni dopo il furto di un’importante tela: che ci sia un legame tra le due cose? E se Lorenzo fosse implicato nella sparizione dell’opera d’arte?

Come e dove rivedere tutte le puntate di Pezzi unici?

Domenica 15 dicembre 2019 andrà in onda la quinta puntata di Pezzi Unici con la regia di Cinzia Th Torrini e con Sergio Castellitto come protagonista. Vicino a lui Giorgio Panariello, Marco Cocci, Fabrizia Sacchi e Irene Ferri. Gli episodi di Pezzi unici sono in totale 12 divisi in 6 serate. Come fare per rivederli? Basta collegarsi al sito della Rai oppure scaricare l’app Rai Play compatibile per smartphone e tablet. Per la diretta invece, l’appuntamento con la quinta puntata di Pezzi unici è domenica 15 dicembre alle ore 21.20 su Rai Uno.