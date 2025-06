Pettinelli replica a Fagnani sull’intervista a Belve mai trasmessa

Arriva la replica di Anna Pettinelli a Francesca Fagnani. Così la professoressa di canto di Amici di Maria De Filippi conferma di aver registrato un’intervista con la conduttrice nel salotto di Belve. Questo momento, però, non è mai andato in onda. A dare questa notizia ci aveva pensato Dagospia, il quale aveva aggiunto che l’intervista non è mai andata in onda nel programma di Rai 2 perché considerata dalla conduttrice troppo moscia.

Dopo la notizia che vede la Pettinelli esclusa dalla trasmissione condotta dalla Fagnani, arriva la replica dalla diretta interessata. Infatti, nelle scorse ore, la conduttrice radiofonica ha condiviso sul suo profilo Instagram un video pubblicato dal suo manager, Andrea Di Carlo. In questo filmato, è possibile vederla varcare la soglia dello studio di Belve, mentre Francesca Fagnani fa la sua introduzione.

Nel video condiviso, il manager ironizza: “Neanche Grace Jones”. La Pettinelli usa questo suo commento per replicare alla Fagnani: “Andrea caro, Grace Jones davvero no! Ma moscia mai!”. Ma ecco che Anna decide poi di cancellare il video dal suo profilo Instagram, ma ormai i fan più attenti hanno avuto modo di vederlo. Non solo, Giuseppe Candela di Dagospia ha salvato il filmato e l’ha così ricondiviso su X.

Anna Pettinelli su Instagram conferma la notizia di Dagospia: ha registrato intervista a Belve ma non è stata trasmessa. Il motivo è quello comunicato: era troppo moscia. https://t.co/jXrZUCu3Hn pic.twitter.com/VUYIYXyteX — Giuseppe Candela (@GiusCandela) June 5, 2025

Sembra, dunque, che effettivamente l’intervista di Anna Pettinelli a Belve non sia andata in onda perché considerata dalla Fagnani troppo moscia. La replica della conduttrice radiofonica appare ora come una conferma. Nel video è possibile sentire la Fagnani introdurre nel suo salotto la Pettinelli così: “È stata definita in tutti i modi possibili, ma la definizione più calzante se l’è data da sola: bella patata sono io. Diamo il benvenuto ad Anna Pettinelli”.

Ma i fan dell’insegnante di Amici, molto probabilmente, non vedranno mai questa intervista, che pare sia stata giudicata moscia dalla stessa conduttrice. Nel frattempo, sembra che per la Pettinelli si stiano aprendo le porte del Grande Fratello, ma non quelle della Casa, bensì dello studio di Canale 5. Infatti, nei giorni scorsi, Deianira Marzano su Instagram ha fatto sapere che Alfonso Signorini starebbe pensando di posizionarla sulla comoda poltrona di opinionista.

Non sarebbe una cattiva idea, visto che Anna ha sempre dimostrato la sua schiettezza e il suo saper argomentare pubblicamente. Tra i nomi che spuntano fuori per questo ruolo ci sono anche quello della sua amica Stefania Orlando, la cui presenza è richiesta soprattutto dal pubblico, e quello di due ex gieffini, ovvero Javier Martinez e Lorenzo Spolverato. È ancora tutto da scrivere, ma sembra che Signorini voglia riservare questa volta un bel colpaccio.