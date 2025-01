Pettinelli: “Fedez, basta promuovere cartomanti”. Poi la rivelazione

Nel suo nuovo podcast, Pulp Podcast, Fedez ha svelato di affidarsi ormai da diversi mesi alle cosiddette “Foglie del Destino“. Si tratta di una leggenda indiana secondo cui, migliaia di anni fa, i Sapta Rishi, sette antichi saggi, avrebbero ricevuto il dono di incanalare le conoscenze passate, presenti e future di molte vite umane. Inizialmente tramandato oralmente, il muto fu poi trascritto su foglie di palma essiccate. Il rapper ha raccontato di aver fatto una lettura di queste foglie subito dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni e di essere rimasto sbalordito dalle rivelazioni del lettore.

Difatti, prima che la notizia diventasse pubblica, il lettore gli aveva confidato di essere a conoscenza del fatto che la sua ormai ex moglie lo avesse cacciato di casa. Inoltre, pare gli abbia fornito una serie di numeri legati a eventi cruciali della sua vita: il 9, associato all’età in cui ha subito molestie; il 18, all’età in cui ha tentato di togliersi la vita; e il 27, gli anni che aveva quando ha incontrato la Ferragni. Fedez ha anche svelato che, secondo la lettura, sarebbe dovuto morire dopo il cancro avuto nel 2022, ma qualcosa avrebbe modificato il corso del suo destino.

Durante la puntata di Pomeriggio 5 andata in onda oggi, mercoledì 15 gennaio, Myrta Merlino ha affrontato l’argomento, coinvolgendo le sue opinioniste. Tra queste, Anna Pettinelli si è detta particolarmente contraria alle condivisioni di Fedez:

Sono molto preoccupata per tutte le persone, anche amiche care mie, che ogni volta che hanno un problema vanno dalla cartomante a farsi leggere la mano. Non possiamo affidare il nostro destino a ciarlatani che si fanno pagare. Io credo che uno debba trovare la strada per uscire dai suoi problemi con le proprie forze, con la famiglia o con gli amici. Io sono terrorizzata, è pericoloso. Non si possono promuovere cartomanti o cultisti così.

Fedez si fa leggere le Foglie del Destino da un sensitivo indiano Anna Pettinelli a #Pomeriggio5: "Sono molto preoccupata per tutte le persone che ogni volta che hanno un problema vanno dalla cartomante" pic.twitter.com/YiTeYczdqS — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) January 15, 2025

Patrizia Groppelli, invece, ha confessato di essersi rivolta in passato a cartomanti o pratiche simili e ha fatto una rivelazione proprio su Fedez e la sua ex, Chiara Ferragni: