Pete Davidson: ecco la sua proposta di matrimonio ad Ariana Grande

Pete Davidson e Ariana Grande: ecco come lui ha chiesto la mano alla cantante

Ariana Grande e Pete Davidson sono pronti a sposarsi. L’attore e comico Pete Davidson è stato intervistato da Veriety dopo ha parlato solo ed esclusivamente della sua fidanzata Ariana Grande. I due si sono conosciuti al SNL nel 2016, è stato quello il loro primo incontro. Poi due anni dopo si sono fidanzati. “Cercavo di ammiccare ma senza sembrare inquietante” racconta Pete Davidson sul primo incontro con la cantante. Poi l’attore parla di matrimonio e spiega come ha chiesto la mano ad Ariana Grande. “Non volevo fare una cosa banale. Eravamo a letto a chiacchierare dopo aver visto un film. E io: ‘Mi vuoi sposare?’ È stato figo” ha così affermato il comico e futuro sposo di Ariana Grande.

Pete Davidson incredulo che Ariana Grande abbia scelto proprio lui: le parole del comico e attore

“Sono ancora convinto che sia cieca o che abbia preso una forte botta in testa. Prima o poi succederà e dirà: ‘Cosa ci fa questo coso qui?’ Ma per adesso spacchiamo” ha affermato Pete Davidson che ancora non crede al fatto che la cantante Ariana Grande si sia innamorata proprio di lui. “Non avrei mai pensato di incontrare qualcuno come lei. Non riesco a mettere in parole che persona meravigliosa sia. Potrei piangere. È la persona più cool, la più gentile che abbia mai incontrato”sono le parole che Pete Davidson ha riservato per la sua fidanzata e ormai futura moglie.

Pete Davidson sulla relazione con Ariana Grande e il futuro matrimonio: “Sto vivendo il sogno”

Nonostante Ariana Grande e Pete Davidson siano una coppia da pochi mesi, i due sembrano essere molto innamorati tanto da essere pronti a sposarsi e stare insieme per sempre. Le parole di Pete Davidson confermano l’amore che prova per la sua fidanzata. Il comico e attore ha infatti aggiunto: “Sto vivendo il sogno. Mi sento come se vivessi a fantasyland“.