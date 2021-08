Perrie Edwards è diventata mamma: la cantante delle Little Mix ha partorito

By

La cantante e il calciatore inglesi sono diventati genitori per la prima volta

Perrie Edwards delle Little Mix è diventata mamma. La star britannica ha partorito il suo primo frutto d’amore nel corso della serata di sabato 21 agosto, dando la lieta notizia durante la mattinata del giorno successivo, tramite un post pubblicato su Instagram. Il neo papà è Alex Oxlade-Chamberlain, calciatore professionista che attualmente milita nei leggendari ‘Reds’, ossia nel Liverpool.

Perrie ha condiviso un paio di foto in bianco e nero del suo neonato su Instagram, mostrando la manina, il piedino e l’orecchio del bimbo appena venuto alla luce. “Benvenuto al mondo baby 21/08/21”, ha chiosato nella didascalia relativa al post che subito è stato preso d’assalto da migliaia di utenti che si sono congratulati con la cantante, augurandole il meglio. Stesso discorso per Cahamberlain, il quale, non appena ha messo il post della nascita sulla sua bacheca, è stato sommerso dall’affetto dei fan.

Edwards, 27 anni, ha annunciato la sua gravidanza a maggio, pubblicando un paio di scatti in bianco e nero che l’hanno immortalata assieme al compagno Oxlade-Chamberlain, 28 anni. “Sono così felice di compiere questo viaggio ‘selvaggio’ con la mia anima gemella”, scriveva l’artista.

Perrie Edwards e Oxlade-Chamberlain si sono conosciuti nel novembre del 2016. Ed è proprio in quel periodo che è decollata la love story. Infatti la cantante di “Woman Like Me” ha ufficializzato la sua relazione con il calciatore di lì a pochi mesi, più precisamente nel febbraio 2017, quando ha pubblicato una foto su Instagram che ha mostrato un bacio romantico scoccato con l’atleta innanzi alla Torre Eiffel, a Parigi, la città degli innamorati.

Perrie Edwards e il successo con le Little Mix

Le Little Mix sono un girl-group britannico che si è formato nel 2011. Attualmente la band è formata da Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock e Jade Thirlwall. Le ragazze hanno vinto l’ottava edizione della versione britannica del talent show The X Factor, nella squadra capitanata da Tulisa. Del gruppo faceva inizialmente parte anche Jesy Nelson. La cantante, il 14 dicembre 2020, ha annunciato l’uscita dal gruppo per problemi di salute mentale.

Dall’inizio della carriera le Little Mix hanno venduto oltre 50 milioni di dischi in tutto il mondo, diventando una delle band britanniche di maggior successo in tutto a livello globale. Hanno inoltre ottenuto svariati premi e riconoscimenti, tra cui tre BRIT Award, sei MTV Europe Music Awards, un Silver Clef Award e due Teen Choice Award.