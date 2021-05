Perrie Edwards incinta del primo figlio: l’annuncio con il fidanzato

La cantante delle Little Mix è in dolce attesa e ha postato le sue prime foto col pancione su Instagram, annunciando la gravidanza

Perrie Edwards è incinta del primo figlio! La cantante delle Little Mix ha annunciato sul suo profilo Instagram di essere in dolce attesa e lo ha fatto con delle bellissime fotografie. I primi scatti in cui si vede il pancione. Due foto, una con il pancione in primo piano e l’altra in cui sorride insieme al fidanzato Alex Oxlade-Chamberlain. Stanno insieme da circa cinque anni, anche se hanno ufficializzato il fidanzamento nel 2017 ed è lui il futuro papà del figlio di Perrie Edwards. Dalla fotografia è chiaro che la coppia sia al settimo cielo per questo lieto evento!

Nel giro di un’oretta il post con l’annuncio della gravidanza ha raccolto migliaia di commenti e più di un milione di mi piace. Insieme alle foto, la cantante ha scritto di essere felicissima di vivere questo viaggio insieme alla sua anima gemella. E che non vedono l’ora di conoscere il loro bimbo! Anche Alex Oxlade-Chamberlain ha postato sul suo profilo Instagram le stesse foto, con una dedica ironica e divertente sui pannolini che dovrà cambiare e sulle notti insonni che passerà. Il futuro papà del bimbo è un calciatore, gioca nel Liverpool e nella nazionale inglese.

Perrie Edwards aspetta il primo figlio all’età di 27 anni e non è l’unica Little Mix che diventerà mamma nei prossimi mesi. Pochi giorni fa infatti anche Leigh-Anne Pinnock ha annunciato di essere in dolce attesa, e anche lei è fidanzata con un calciatore. Proprio Leigh-Anne ha commentato il post dell’annuncio del primo figlio di Perrie Edwards scrivendo di essere felice per la sua amica. E non solo, è anche contentissima di vivere questa esperienza insieme.

Non poteva mancare il commento di Jade Thirwall, che è felicissima per la sua amica e ha scritto di essere la zia più fortunata del mondo. Anche perché nasceranno due nipotini nel giro di pochi mesi, o forse poche settimane. Nelle prossime settimane probabilmente la cantante dirà qualcosa in più sulla sua gravidanza, per esempio di quanti mesi è incinta e quando nascerà il bambino. Sarà un maschietto o una femminuccia?