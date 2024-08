Perletti, fan contro Perla: crollo dei followers dopo rottura con Mirko

Due giorni fa, Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno annunciato la loro separazione. Dopo essersi lasciati la scorsa estate a Temptation Island, i due si sono rincontrati nella Casa del Grande Fratello, dove l’amore è riesploso. In realtà, sembrava che l’affetto tra di loro non fosse mai svanito, e la loro turbolenta relazione ha finito per appassionare migliaia di telespettatori. Nel corso dei mesi, si è infatti formato un grande fandom dal nome “Perletti“, che segue da mesi con passione la loro storia. Una volta finito il GF, sembrava che i due avessero finalmente ritrovato la serenità, vivendo finalmente il loro amore lontano dalle telecamere.

Tuttavia, nelle ultime settimane, qualcosa è cambiato. Mirko e Perla hanno iniziato a vedersi sempre di meno, insinuando i primi sospetti nei loro numerosi seguaci. Alla fine, la Vatiero ha tolto qualsiasi dubbio, ufficializzando la rottura con l’ex fidanzato. Entrambi gli ex gieffini hanno spiegato quanto questo sia un momento difficile per loro, senza però entrare nei dettagli dei motivi che li hanno portati ad allontanarsi. Nonostante ciò, i fan della coppia sarebbero giunto ad una conclusione che riterrebbe Perla la principale colpevole della fine di questa relazione.

Secondo i “Perletti“, la Vatiero avrebbe scelto di dare priorità alla sua carriera da influencer, lasciando Mirko da parte. A convincerla a prendere questa decisione sarebbe stato il suo manager il quale, sempre stando alle teorie dei fan, sarebbe una cattiva influenza per Perla. Quest’ultima sarebbe vittima di una sorta di lavaggio del cervello da parte della sua agenzia, che la vorrebbe single e lontana da Brunetti. Effettivamente, lo stesso Mirko ha insinuato che il suo presunto ruolo di ostacolo nel percorso lavorativo di Perla abbia causato diversi problemi tra loro.

Proprio per questo, i Perletti si sono schierati nettamente dalla parte di Mirko. Difatti, la vincitrice del GF 8 ha perso quasi 5.000 follower in poche ore, e sembra che il numero continui a crescere di minuto in minuto. D’altro canto, sul profilo Instagram di Brunetti, invece, risultano persi solamente un migliaio di seguaci. Insomma, i fan della coppia sembrano aver fatto la loro scelta, abbandonando la Vatiero.

Ad ogni modo, bisogna sottolineare che Perla ha spiegato chiaramente di non essere stata influenzata da amici o famiglia nella sua decisione di terminare la relazione con Mirko. A questo punto, non resta che attendere per capire come si evolverà questa storia.