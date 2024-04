Perla Vatiero torna sui social dopo il lutto: cosa farà adesso

Qualche giorno fa Perla Vatiero aveva annunciato un grave lutto, prendendosi di conseguenza una pausa dalle pubblicazioni sui social. Oggi l’ex gieffina ha rotto il silenzio, spiegando cosa farà adesso e ringraziando tutti i suoi fan per il grande sostegno che le hanno dimostrato in questo momento così difficile.

L’ex concorrente di Temptation Island prima e del Grande Fratello poi, è scomparsa dai social network per qualche giorno. Il motivo? Un grave lutto ha colpito la sua famiglia. E’ venuta difatti a mancare una sua cara zia. Perla, da sempre molto legata alla sua famiglia, ha quindi deciso di lasciare Milano per qualche giorno e di tornare a Salerno dai suoi genitori, prendendosi qualche giorno di pausa dai social per elaborare il lutto. L’ultimo messaggio pubblicato nelle storie su Instagram aveva preoccupato molto i suoi follower. Oggi Vatiero è tornata a scrivere sulla piattaforma, informando i suoi fan circa il suo stato ed i suoi programmi futuri.

L’ex gieffina si è mostrata in un video per rassicurare i suoi follower, tenendoci a ringraziare tutte le persone che le hanno mostrato vicinanza in questi giorni così difficili per lei. La ragazza ha ammesso che non si aspettava un affetto simile e di essere grata a tutti coloro che le hanno inviato messaggi di condoglianze, esprimendole tutto il loro affetto. Ha poi aggiunto di essere pronta a tornare a Milano dopo aver trascorso il weekend insieme alla propria famiglia. Perla deve difatti ricominciare a lavorare nonostante sia ancora visibilmente provata per il recente lutto che l’ha colpita. In accompagnamento al video ha aggiunto anche una didascalia, in cui ripete in breve le parole pronunciate.

Qualche giorno fa Perla aveva comunicato sui social, sempre attraverso una storia, di aver avuto un lutto in famiglia. Le sue parole avevano preoccupato i fan.

