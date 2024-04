Perla Vatiero pretenziosa: sogna il matrimonio e il cinema

La vincitrice del Grande Fratello ha rilasciato un’intervista per il Corriere del Mezzogiorno dove ha svelato quali sono i suoi sogni per il futuro. La sua vittoria è stata molto contestata, la favorita era Beatrice Luzzi, ma il ritorno di fiamma con Mirko Brunetti, ha portato Perla Vatiero a trionfare.

Adesso sembra che con Mirko vada tutto rose e fiori, anche se entrambi hanno deciso, per ora, di non convivere. Lei a Napoli, lui a Rieti, di tornare insieme come prima non se ne parla. Ognuno sta costruendo e inseguendo i propri obiettivi per sviluppare al meglio una carriera professionale, grazie al successo avuto al GF. Ma Perla ha ammesso di avere un sogno: sposare Brunetti. Nonostante la vera prova sia fuori dalla Casa e nonostante sia da pochissimo che sono tornati insieme, dopo tradimenti e sofferenze, la Vatiero non ha alcun dubbio.

Non solo, la ragazza ha anche confessato come sta vivendo ora la popolarità, spiegando che “è bello essere fermati per strada“. Con molta modestia ha rivelato che ci sono persone che le hanno detto di aver salvato il proprio matrimonio grazie a lei. O ancor di più che sono riuscite ad allontanare partner tossici, seguendo il suo esempio.

Ciò risulta molto strano, anche perché più volte i telespettatori hanno assistito a scene in cui Perla in Casa ha quasi elemosinato le attenzioni di Mirko, che, soprattutto da quando è stato eliminato, sembrava volesse chiudere definitivamente con lei. Ed è la stessa che ha limitato le interazioni con Alessio Falsone proprio dopo la scenata di gelosia del suo compagno. Non solo, si mormora che entrambi stiano chiudendo alcuni rapporti di amicizia che possano dar fastidio all’uno o all’altra. Quindi risulta difficile pensare che Perla possa essere stata un modello per chi è intrappolato in una relazione tossica.

Perla e il cinema

La vincitrice del Gf ha anche confessato di puntare ad un obiettivo molto alto: il cinema. Già recentemente aveva confessato che le piacerebbe avere una parte in Mare Fuori, ma ora sogna ancora più in grande.

Nel sognare non c’è nulla di male, ma bisognerebbe anche avere maggiore consapevolezza delle proprie capacità. Che la ragazza non abbia una grande cultura ed abbia bisogno di stare di più sui libri è stato visibile agli occhi di tutti. Al di là dei congiuntivi quasi mai azzeccati, spesso i suoi discorsi non avevano né capo né coda.

Sicuramente è molto ambizioso desiderare il cinema, ma da parte sua è anche pretestuoso almeno che non ci sia la volontà di studiare molto, altrimenti più di un cameo non potrebbe fare.