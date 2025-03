Perla dimentica Mirko con lui, ma i fan sono furiosi: “Si sa da mesi”

Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono lasciati oramai da un po’ di tempo e ancora oggi fanno parlare di loro. Tra l’altro, la loro è sempre stata una storia molto discussa, in modo particolare sui social. Proprio quando hanno partecipato al Grande Fratello, hanno avuto la possibilità di ritrovarsi dopo la loro rottura avvenuta a Temptation Island. Proprio durante questa esperienza Perla ha conosciuto Alessio, con cui ha instaurato un rapporto così bello da essere subito etichettato come qualcosa in più. I due hanno sempre dichiarato di essere soltanto amici, ma proprio in queste ore è comparsa sui social una foto di loro insieme. Sono stati proprio loro a pubblicarla, motivo per cui alcuni l’hanno interpretata non come la conferma di una relazione che sta per cominciare, ma come la consacrazione di una bella amicizia. Infatti, i fan più attenti, ci hanno tenuto a far notare che sono mesi oramai che Perla e Alessio sono amici e si frequentano in modo assiduo.

Dunque, almeno per il momento, non è stata annunciata alcuna storia. Alessio e Perla hanno deciso di “uscire allo scoperto” come amici e di non continuare a tenere nascosto il loro legame, anche se sono in molti a sperare che possa nascere ancora qualcosa di più importante.

la scarpa nuova la scarpa vecchia stretta la metafola di noi il tuffo in piscina la gelosia di perla le sclerate di alessio quando la vedeva piangere ecc ecc io c’ero da quando i perletti facevano finta di non vedere pic.twitter.com/FZFZ64qeVT — bisbetica (@bisbilapolemica) March 1, 2025

Perla e Mirko si sono lasciati, ma i fan non si arrendono

Nonostante le foto apparse sui social, e anche i vari flirt che sono stati associati a Mirko in questi mesi, i fan ancora si augurano che il loro possa essere uno di quegli amori che fanno un giro immenso e che poi ritornano. D’altronde i due sono stati insieme davvero per molto tempo e si sono ritrovati al Grande Fratello, si vorranno sempre bene nonostante tutto quello che c’è stato.

Poi c’è l’altra parte, quella che vorrebbe vedere Alessio e Perla come coppia e che oramai oltre un anno sognano questo colpo di scena per i due concorrenti che si sono conosciuti proprio nella casa più spiata d’Italia.