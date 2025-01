Mirko Brunetti fidanzato e critiche di Signorini: replica fiume di Perla

Perla Vatiero a tutto campo. La vincitrice del Grande Fratello 2023/2024 ha rilasciato un’intervista fiume a Libero Quotidiano, raccontandosi a trecentosessanta gradi. Ha commentato la voce relativa al fidanzamento del suo ex Mirko Brunetti, non le ha mandate a dire ad Alfonso Signorini ed ha smentito le indiscrezioni che la volevano vicina, sentimentalmente, ad Alessio Falsone. Al momento ha dichiarato di essere single e di essere pronta a innamorarsi, ma non sotto i riflettori. Non accetterebbe nemmeno il Trono di Uomini e Donne, laddove le venisse proposto.

Per quel che riguarda la sua avventura al GF, ha parlato di un periodo intenso della sua vita, ricordando che c’era in gioco la sua relazione con Brunetti; relazione che durava da cinque anni. Lui si è presentato nella Casa più spiata d’Italia come fidanzato di Greta Rossetti, conosciuta a Temptation Island. Come da volontà degli autori del reality, è nato un ‘triangolone’. Alla fine Mirko ha lasciato Greta e si è rimesso con Perla. Peccato che a distanza di pochi mesi dalla conclusione del programma è arrivata la rottura, definitiva.

“Sapevo sarei andata incontro ad un percorso complicato – ha detto Perla – infatti, così è stato. Mi hanno messa in una situazione complessa emotivamente parlando, ammetto che sono stata male davvero“. Quel GF lo ha vinto. Un trionfo divisivo: tanti fan, ma anche tanti detrattori che le hanno dato dell’ignorante. Tra l’altro, in alcuni frangenti, Signorini non è stato tenerissimo nei suoi confronti. Le ha pure lanciato una bordata a distanza lo scorso ottobre, durante una puntata in prime time della nuova stagione del reality.

“Diciamo che è l’Italiano di Perla, so che non hai capito niente”, ha chiosato parlando con Beatrice Luzzi, che dalla Vatiero si era beccata una critica sull’incoerenza. Alla luce di ciò, Perla ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul conduttore milanese:

“Parlando di ricordi negativi, mi torna spesso in mente la metodologia con cui è stata criticata la mia poca arte oratoria, come già fatto in passato, forse anche questo è stato parte del gioco. Tuttavia, tra le tante cose complesse che ho dovuto imparare a superare, il giudizio ricevuto soprattutto dal conduttore che vedevo come unico appiglio quando mi trovavo nella casa, è stata una delle cose che mi ha colpita di più dentro e che mi ha fatto soffrire realmente, rispetto alle tante altre critiche ricevute dal web”.

Mirko Brunetti si è fidanzato, Perla Vatiero: “Non mi stupisce”

Capitolo Mirko Brunetti: il giovane pare che si sia fidanzato con Silvia Ghio, tra le finaliste di Miss Italia 2024. Che cosa ne pensa la Vatiero? “Non mi stupisce: sia per via del tempo che è passato che per la persona (Mirko, ndr) che in altre occasioni ha dimostrato di essere, già nella prima esperienza televisiva alcuni suoi lati mi dimostrarono ciò. Gli auguro di andare avanti e di superare gli strascichi di questa avventura, i quali non gli hanno fatto bene di sicuro“.

Quando le è stato chiesto come si è consumata la rottura con Brunetti, Perla ha voluto rimarcare che è stata lei a decidere di mettere un punto alla love story:

“È stato un percorso emotivamente complesso che ha messo alla prova le mie certezze, anche quelle relazionali che mi avevano guidata fino a lì. L’esperienza ha fatto sì che la consapevolezza di una storia finita prendesse piede dentro di me, proprio in quel percorso ho visto una persona che non riconoscevo. Il nostro sentimento ci ha guidati insieme all’uscita; poi, pochi mesi dopo, la nostra relazione si è spenta. Arrivata al culmine, ho scelto io di lasciarlo, e ci tengo a sottolineare questo aspetto”.

Altra indiscrezione è quella che ha riguardato lei stessa e Alessio Falsone. “Assolutamente solo amicizia. Non ci lega nient’altro”, ha sottolineato Perla, smentendo le voci di un presunto flirt. E l’amore? Non c’è nessun lui nella sua vita attualmente? No. La giovane ha spiegato che non sta cercando l’anima gemella, ma che spera di innamorarsi presto. Quando infine le è stato domandato se non abbia intenzione di candidarsi al Trono di Uomini e Donne, è arrivata la seguente replica: “Un’esperienza a livello sentimentale così forte emotivamente parlando non la rifarei, il mio prossimo amore vorrei viverlo nella naturalezza e lontana dai riflettori”.