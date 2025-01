Mirko Brunetti, galeotto fu il teatro: dopo Perla c’è Silvia, spoiler

Si parla di Grande Fratello, sì, ma non di quello attualmente in corso. Protagonisti di un’ultima voce sono due ex inquilini della Casa più spiata d’Italia: Mirko Brunetti e Perla Vatiero, vincitrice della passata edizione del reality di Alfonso Signorini. I due sono diventati famosi prima con la loro partecipazione a Temptation Island finita allo scatafascio dato l’ingresso sentimentale di Greta Rossetti, poi al GF, diventando entrambi parte di un triangolo amoroso portato avanti puntate su puntate. Bene, oggi Mirko e Perla non sono più una coppia: i due hanno preso strade diverse e, a quanto pare, lui si sarebbe dedicato sia al teatro, sia a un nuovo flirt. Una nuova vita, un nuovo mood, una nuova donna nella sua vita: a spoilerarla non è il diretto interessato, bensì Amedeo Venza, che sul suo profilo Instagram ha ben pensato di pubblicare un video che ritrae l’ex concorrente del GF assieme a una giovane ragazza bionda. Ma chi è?

Mirko Brunetti ha dimenticato Perla per sempre: ecco la nuova presunta fidanzata

Sono già alcune settimane che si vocifera di questa nuova relazione d’amore, ma nessuno dei due ha mai fatto parola ufficiale a riguardo. Chi sarebbe questa nuova ragazza misteriosa vicina a Mirko? Il video pubblicato da Venza parla chiaro: non si tratta più di Perla, ma di un’altra. La nuova ragazza sarebbe Silvia Ghio, finalista a Miss Italia nel 2024 e originaria di Novi Ligure. Su di lei non si hanno molte informazioni, se non che il suo sogno nel cassetto è quello di diventare un’attrice. Galeotto fu quindi il teatro? Probabilmente sì, dato che i due si sarebbero conosciuti proprio nella scuola di recitazione di Roma frequentata anche da Mirko. Recitazione, quella di Mirko, presa anche di “mira” sui social: quando l’ex gieffino uscì allo scoperto con questa nuova passione, non mancarono commenti ironici a riguardo, ma lui non se n’è mai dato conto e ha continuato per la sua strada.

Ora non resta che attendere che siano proprio i due diretti interessati a svelare come stanno le cose, ma lo faranno con i loro tempi e le loro modalità. Per ora resta uno spoiler d’amore, ma la storia con Perla Vatiero può dirsi un capitolo più che chiuso, serrato. La loro è stata una relazione travagliata, scombussolata, piena, intensa: tanti tira e molla, tanti tentativi, colpi di scena e molta confusione.