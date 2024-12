GF, Perla beccata di nuovo con Alessio Falsone: il gossip impazza

Poche ore fa, Marco Maddaloni ha deciso di festeggiare il suo compleanno organizzando una bellissima festa a tema e, naturalmente, tra gli invitati non potevano mancare alcuni degli ex gieffini che hanno condiviso con lui il lungo percorso all’interno della Casa più spiata d’Italia. Tra di loro però, i riflettori si sono accesi in particolare su Perla Vatiero e Alessio Falsone.

Il gossip impazzisce: Perla e Alessio hanno un flirt?

Secondo quanto si dice sul web, Perla Vatiero potrebbe aver già dimenticato il suo ex fidanzato storico, Mirko Brunetti, ed essere pronta a iniziare una nuova frequentazione. In effetti, sono ormai passati alcuni mesi da quando i due ex gieffini hanno comunicato ai loro followers la decisione di voler intraprendere strade differenti a causa di alcune incompatibilità che, inevitabilmente, una volta usciti dal Grande Fratello sono tornate a farsi sentire più di prima.

I due infatti, come ricorderanno in molti, sono diventati famosi per aver partecipato a Temptation Island: esperienza della quale erano usciti separati, e Mirko in compagnia di Greta Rossetti, una delle tentatrici di quell’edizione del reality dei sentimenti. Nonostante tutto, dopo aver passato mesi di convivenza forzata all’interno della Casa più spiata d’Italia e aver riscoperto i loro sentimenti, i due avevano deciso di tornare insieme e di provare a ricostruire il loro rapporto.

Un tentativo finito male purtroppo. Ora però, come anticipato, passate diverse settimane dalla loro separazione, i due potrebbero essere finalmente pronti per impegnarsi a trovare l’anima gemella e costruire nuovi rapporti. Nei mesi passati infatti, nessuno dei due ha ufficializzato una nuova relazione, anche se si sono susseguiti diversi gossip sul loro conto.

In particolare, negli ultimi giorni, le voci sul probabile flirt tra Perla e un altro ex gieffino, Alessio Falsone, si sono fatte sempre più insistenti e sembrano aver trovato conferma in una delle tante foto scattate ieri sera, durante i festeggiamenti per i 40 anni di Maddaloni, e diventate subito virali.

Se i due avessero davvero iniziato a frequentarsi seriamente, non ci sarebbe da stupirsi più di tanto, dal momento che, come i fans del reality ricorderanno bene, che ci fosse qualcosa tra i due era già parso evidente nel corso della trasmissione. Tra l’altro, non sarebbe nemmeno la prima volta che i due vengono avvistati insieme.

I due infatti, si erano avvicinati molto verso la fine del reality, ma non avevano proseguito la loro conoscenza per via di Mirko Brunetti. Insomma, ora che il gossip sul conto di Perla e Alessio si è riacceso, non resta da fare altro che aspettare una conferma o una smentita da parte dei diretti interessati. Per il momento infatti, si tratta solamente di deduzioni fatte dagli utenti dei social e i due protagonisti della vicenda non hanno ancora dato spiegazioni in merito.

Mirko grande assente

Un altro dettaglio ha poi contribuito ad alimentare il gossip su Perla e Alessio: Mirko Brunetti ha scelto di non presentarsi alla festa per il 40esimo compleanno di Marco Maddaloni. Un fatto davvero molto strano dal momento che, quando erano all’interno della Casa più spiata d’Italia, tra i due si era creato un bel rapporto di amicizia.

Ecco quindi che in molti hanno iniziato a chiedersi per quale ragione Mirko avesse deciso di non presentarsi ai festeggiamenti dell’amico. Di fronte al comportamento di Brunetti il web si è letteralmente diviso: tanti lo hanno criticato, mentre altri hanno condiviso la sua decisione, imputandola alla volontà di non accendere ulteriormente i riflettori su di sé.

In effetti, dal momento che alla festa erano presenti sia Perla Vatiero che Greta Rossetti, la sua partecipazione avrebbe creato non pochi “problemi”. Pertanto, in molti hanno pensato che Brunetti abbia deciso di starsene in disparte proprio per questo motivo. A questo punto però, dopo aver visto Perla e Alessio insieme, alcuni utenti hanno iniziato ad avanzare altre ipotesi e a pensare che in realtà Brunetti abbia scelto di non andare alla festa per non vedere i due insieme.

Insomma, anche in questo caso si tratta di pure e semplici deduzioni degli utenti, che non hanno ancora trovato conferme o smentite. Solo il tempo chiarirà tutti i dubbi su questa faccenda.