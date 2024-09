GF, Perla insieme ad Alessio Falsone: la reazione di Mirko

Reunion inaspettata tra gli ex concorrenti del Grande Fratello. Nelle ultime ore, alcuni dei protagonisti si sono improvvisamente ritrovati, scatenando una vera e propria bufera sui social. Di chi si tratta? Da una parte, Perla Vatiero ed Alessio Falsone, dall’altra Anita Olivieri e Mirko Brunetti. In questi giorni, Milano è stata invasa da influencer, modelli e celebrità per la tanto attesa Fashion Week, iniziata martedì 17 settembre e che si concluderà domani, lunedì 23 settembre. L’afflusso di vip nel capoluogo lombardo ha dato vita a numerosi e inaspettati incontri, inclusi quelli tra alcuni ex gieffini.

I primi ad incontrarsi sono stati Anita Olivieri e Mirko Brunetti. In realtà, i due si erano già visti qualche giorno prima all’inaugurazione della nuova macelleria del loro ex coinquilino, Paolo Masella. Questa volta, però, Anita ha voluto condividere un selfie con Mirko sul suo profilo Instagram, facendo chiacchierare i fan dei Perletti. Il motivo? Nella Casa, Anita e Perla avevano stretto un legame molto forte, tanto che la romana aveva festeggiato con grande entusiasmo la sua vittoria al GF. Una volta finito il reality, però, le due sembrano essersi allontanate, frequentandosi molto meno rispetto a quanto accaduto con altri concorrenti.

Ma, a mandare realmente in tilt i fan dei “Perletti” è stata un’altra reunion, avvenuta poche ore dopo quella tra Anita e Mirko: l’incontro tra Perla Vatiero e Alessio Falsone. Ieri sera, 21 settembre, Perla e Alessio erano entrambi all’Afterlife Milano, un grande evento in cui erano presenti molti personaggi dello spettacolo, come Fedez, Andrea Damante, Ignazio Moser e tanti altri. Al che, Falsone ha condiviso sulle storie Instagram un video con l’ex volto di Temptation Island, in cui i due apparivano molto divertiti e complici. “Vi posso far vedere una persona molto famosa? La nostra Perla, eccola qua”, ha detto scherzando Alessio, per poi abbracciare Perla.

Ebbene, questo video ha scatenato una marea di critiche da parte dei fan di Mirko e Perla, che sperano ancora in un ritorno della coppia. All’interno della Casa, la Vatiero si era presa una leggera cotta per Alessio dopo l’eliminazione dell’ex fidanzato. Tuttavia, Falsone aveva scelto di frequentare Anita, con cui ha avuto una breve relazione. Proprio per questo, il recente incontro tra i due ha agitato i sostenitori dei “Perletti“. E Mirko? L’ex protagonista di Temptation Island, dal canto suo, sembra mantenere un profilo basso, senza fare commenti e limitandosi a ricondividere la storia con Anita. Insomma, pare che le tensioni siano più tra i fan che tra i diretti interessati.