Paolo Masella lascia la tv e apre una macelleria: gli ex GF presenti

Il Grande Fratello spesso rappresenta un’importante opportunità per i concorrenti, offrendo loro un trampolino di lancio per una carriera nel mondo dello spettacolo. Con il ritorno della quota NIP nell’ultima edizione del reality, molti partecipanti, fino a quel momento sconosciuti, sono diventati volti familiari per milioni di italiani. In tanti hanno colto questa occasione per rivoluzionare la propria vita, intraprendendo carriere sui social e scegliendo percorsi più “facili”. Paolo Masella, gieffino dell’ultima edizione, ha invece preso una strada diversa: dopo il programma ha preferito abbandonare il mondo televisivo per tornare alla sua professione di macellaio. A tal proposito, ha recentemente fatto un passo avanti nel suo settore.

Qualche tempo fa, Paolo Masella aveva già espresso la sua volontà di non continuare la carriera televisiva, preferendo dedicarsi all’apertura di una propria attività. Recentemente, attraverso il suo profilo Instagram, ha annunciato l’inaugurazione della “Macelleria Fratelli Masella“, avviata a Roma insieme alla sorella Chantal. “Dopo il Grande Fratello sono tornato a lavorare. I soldi non crescono sugli alberi, devo lavorare”, aveva raccontato l’ex gieffino. Ebbene, oggi, domenica 15 settembre, Paolo ha finalmente realizzato il suo sogno e ha ufficialmente aperto la sua macelleria.

L’inaugurazione è stata un grande successo, attirando numerosi fan e ammiratori che sono accorsi per celebrare l’apertura del negozio. Inoltre, alcuni ex coinquilini del Grande Fratello hanno voluto sostenere Paolo Masella in questa nuova avventura, partecipando all’evento e promuovendolo sui propri profili social. In prima fila, naturalmente, Letizia Petris, che ha iniziato una relazione con Paolo proprio durante la loro esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Da quando sono usciti dal programma, la loro storia d’amore procede a gonfie vele, tanto che sembrano essere l’unica coppia superstite tra quelle nate all’interno del reality. Addirittura, il macellaio ha dichiarato di voler creare una famiglia con Letizia, poiché crede di aver trovato “l’amore della sua vita“.

Successivamente, sono arrivati anche Massimiliano Varrese, Anita Olivieri, Angelica Baraldi e Mirko Brunetti per sostenere Paolo. Un gesto di grande affetto che dimostra come, nonostante i mesi trascorsi dalla fine del Grande Fratello, l’amicizia tra loro rimanga solida. Spesso, in questi programmi, si formano legami importanti che resistono nel tempo. Assente, invece, Perla Vatiero, che durante il reality aveva costruito un forte rapporto di amicizia con Paolo e Letizia. C’entrerà la rottura con Mirko? Chissà…