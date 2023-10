Perego e Lucarelli, è già faida. E Biagiarelli è “ancora sotto choc”

Selvaggia Lucarelli e Paola Perego, è già faida. Dopo solo qualche minuto di trasmissione, ecco servito il primo battibecco acido a Ballando con le Stelle. La conduttrice di Citofonare Rai2 si è esibita in coppia con il danzatore Angelo Madonia. Dopodiché si è presentata innanzi alla temuta giuria. Guillermo Mariotto ha detto di aver apprezzato la performance. Poi ha aggiunto un dettaglio personale.

“Anche perché – ha spiegato lo stilista -, io so quanta forza c’è in quelle gambe. Io ti conosco bene, poi tuo marito è il mio agente!”. Il marito della Perego, per chi non lo sapesse, è Lucio Presta, uno degli uomini più influenti del mondo della tv italiana.

Selvaggia Lucarelli ha colto la palla al balzo ed è entrata a gamba tesa: “Ah, allora abbiamo il conflitto d’interesse di quest’anno!”. La Perego non ha lasciato correre e in modo assai piccato ha scandito: “Ah allora sarei la raccomandata? Ma mio marito non ha nulla a che fare con Ballando con le Stelle!”.

Il botta e risposta non è avvenuto con toni simpatici. Tutt’altro. Si è infatti notato un clima assai teso. E c’è da scommettere che questo è solo l’antipasto. Si preannunciano nelle prossime puntate scontri infuocati tra la giurata e la presentatrice.

La frase su Lorenzo Biagiarelli

Altra curiosità della prima puntata di Ballando è stata una frase pronunciata sempre dalla Lucarelli e quasi passata sottotraccia. Dopo l’esibizione di Giovanni Terzi, compagno di Simona Ventura (anche la conduttrice gareggia nello show), al giornalista è stato fatto notare dalla giuria che rischia di vedersi appiccicata l’etichetta di “fidanzato di”. Insomma, è stato messo un po’ di pepe. Sulla vicenda è intervenuta la Lucarelli: “Auguri, ne so qualcosa. Quell’altro è ancora sotto choc”.

“Quell’altro” altri non è che il fidanzato della stessa Lucarelli, vale a dire Lorenzo Biagiarelli che, lo scorso anno, è stato al centro di polemiche roventi in pista e fuori. A quanto pare le critiche ricevute (alcune onestamente davvero faziose e poco giustificate) l’hanno colpito non poco.