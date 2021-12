Perché Wanda Nara ha tolto il nome Icardi dal suo profilo Instagram

By

Wanda Nara ha lasciato di nuovo tutti senza parole nei giorni scorsi. Sul suo profilo Instagram – seguito da ben dieci milioni di follower – è sparito il cognome Icardi. Fino a qualche tempo fa l’imprenditrice si faceva chiamare sui social network Wanda Icardi mentre ora è tornata al suo nome di Battesimo. Una scelta che secondo molti è il segno di un allontanamento definitivo dal calciatore del Paris Saint-Germain dopo il tradimento con China Suarez. Ma la realtà è decisamente più semplice…

Al programma argentino Flor de Equipo Wanda Nara ha spiegato che ha deciso di togliere il cognome Icardi da Instagram per esigenze lavorative. L’agente di Maurito ha aperto nell’ultimo periodo diverse attività con il nome Wanda Nara e non aveva senso avere sui social network un nome diverso da quello dei suoi brand. La bella 35enne ha creato nei mesi scorsi una linea beauty mentre per la prossima estate lancerà il marchio di costumi da bagno Wanda Swim.

“Ho fatto richiesta a Instagram tempo fa per promuovere il mio brand di bellezza. Solo in questi giorni la richiesta è stata approvata”, ha fatto sapere Wanda Nara, che come ogni imprenditrice moderna promuove il suo lavoro sul web. Dunque un cambio richiesto prima che scoppiasse quello che i giornalisti hanno ribattezzato Wanda-gate. Un triangolo amoroso che ha tenuto col fiato sospeso tifosi e appassionati di gossip.

La situazione oggi tra Wanda Nara e Mauro Icardi

Tra Wanda Nara e Mauro Icardi è tornato il sereno. L’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha perdonato la debolezza del marito. L’ex attaccante dell’Inter ha assicurato che con China Suarez, attrice e cantante argentina, c’è stato solo un bacio in un hotel di Parigi e nulla più. Icardi ha fatto di tutto per farsi perdonare dalla moglie: Mauro ha addirittura regalato a Wanda una borsa da 300mila euro.

La coppia trascorrerà le festività natalizie in Argentina insieme ai cinque figli: Constantino, Valentino, Benedicto, Isabella e Francesca. A Buenos Aires Wanda Nara ha preso da poco possesso della villa che le ha lasciato l’ex marito Maxi Lopez in cambio degli alimenti mai pagati negli ultimi anni. La casa si trova nell’esclusivo quartiere di Santa Barbara.