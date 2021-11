Wanda Nara, Icardi si fa perdonare con un regalo da 300mila euro

Crisi rientrata tra Wanda Nara e Mauro Icardi. I due hanno ufficialmente fatto pace dopo aver vissuto delle settimane burrascose a causa del tradimento del calciatore del Paris Saint-Germain. L’ex attaccante dell’Inter ha avuto un flirt – mai consumato – con l’attrice e cantante argentina 28enne China Suarez. Chat bollenti e un bacio in un hotel a Parigi ma nulla di più tra Icardi e China col primo che, dopo aver capito di aver sbagliato, ha fatto di tutto per riconquistare la sua agente, moglie nonché madre delle figlie Francesca e Isabella.

Mauro Icardi dopo l’incontro con China Suarez ha capito che il suo futuro è accanto a Wanda Nara, con la quale è sposato dal 2014. Lo sportivo ha fatto di tutto per farsi perdonare e tra i numerosi gesti eclatanti c’è anche un regalo prezioso che ha stupito Wanda. È stata quest’ultima a mostrarlo sui social network con tanto di tag nelle storie Instagram: la Nara ha ricevuto dal marito, come segno d’ammenda, una borsa costosa.

Non una qualsiasi bensì un modello di lusso, prodotto in pochi esemplari. Si tratta di una Himalaya Birkin 30 di Hermès, storico brand francese. Un modello realizzato con pelle di coccodrillo del Nilo con più di 245 diamanti intarsiati e dettagli in oro. Uno tra gli accessori più desiderati tra le fashion victim nonché uno dei più costosi al mondo (foto in basso).

Nel 2017 Christie’s ha messo all’asta a Hong Kong uno dei pezzi di questo modello in edizione limitata e ha raggiunto un prezzo di 325.000 euro. Un anno dopo un altro pezzo è stato venduto per 180.000 euro a un’asta organizzata da Christie’s in Gran Bretagna.

La Birkin di Hermès è un pezzo cult, tanto che è presente nella maggior parte degli armadi delle celebrity. Da Victoria Beckham a Kim Kardashian, passando per Georgina Rodriguez e Jennifer Lopez. E ora pure Wanda Nara, che l’ha mostrata sui social network più raggiante e soddisfatta che mai.

La 34enne ha deciso di perdonare Mauro Icardi dopo aver avuto con lui un lungo confronto nel quale il giovane si è detto assai pentito: