“Perché Verissimo non ha accolto Ilary Blasi”: parla l’amico di Totti

Dopo l’uscita del docufilm “Unica” dove Ilary Blasi ha raccontato la sua verità sulla fine del matrimonio con Francesco Totti, il primo a parlarne e a prendere le difese dell’ex calciatore è Alex Nuccetelli, pr e amico storico della coppia.

L’ex di Antonella Mosetti ha spiegato a Tag24 di aver cercato di mettere più volte pace tra i due, ma non ci è riuscito e si è detto dispiaciuto che Ilary sia intervenuta in questo modo per rispondere al suo ex marito.

Il pr ha rivelato di essere stato invitato in vari programmi per raccontare cosa si nascondesse dietro questa diatriba, ma di essere andato sempre gratuitamente perché il suo scopo era quello di far riappacificare i suoi due amici. Ha detto, però, che Mediaset non lo ha mai interpellato: “Credo che anche tante cose che hanno detto su di me mi abbiano precluso delle possibilità”.

Alex ha raccontato anche del perché, secondo lui, Ilary non sia stata ospite della Toffanin per dire la sua verità, pur essendo una sua amica.

“Il papà di Piersilvio è stato un leader pazzesco, il figlio ha uno spirito più conservativo e forse è meglio perché altrimenti avremmo ritrovato uomini in perizoma leopardati correre nei programmi. Tranne Barbara D’Urso che è una numero uno condivido le scelte di Piersilvio. Probabilmente non ha voluto l’intervista di Ilary a Verissimo per non creare polemiche”

Nuccetelli ha sottolineato, però, che non si può esporre più di tanto su Ilary poiché lei lo avrebbe già querelato: “Io posso anche parlar poco perché mi sono stati richiesti danni per 80.000€ da Ilary Blasi, una persona alla quale comunque ho voluto bene”.

L’ex della Mosetti fu colui che fece incontrare Ilary e Totti. Ed è stato sempre lui a presentare Noemi Bocchi all’ex calciatore. Probabilmente anche questo avrà fatto prendere le distanze alla conduttrice. Tag24 ha chiesto al pr se conoscesse le reazioni di Francesco al documentario, ma lui ha spiegato di non averlo sentito a tal riguardo.

“Non ho sentito Francesco oggi, non mi ha risposto. Sul documentario sono sincero non l’ho visto attentamente tutto perché non ho riconosciuto la mia verità già all’inizio e mi era passata la voglia di proseguire, spero che tra loro questi segnali di pace che ha lanciato lui nell’ultima intervista possano essere raccolti perché sarebbe importante”

Le accuse di Ilary a Totti

Tra le tante rivelazioni di Ilary nel docufilm, sembra che l’ex calciatore le abbia chiesto di smettere di lavorare e di non utilizzare i social. Dopo che aveva scoperto che in un’occasione la moglie aveva preso un caffè con un ragazzo, la sua gelosia è aumentata sempre di più. A febbraio 2022 Dagospia ha lanciato la notizia della presunta rottura tra i due. Poco dopo la conduttrice sarebbe dovuta andare a promuovere l’Isola dei Famosi da Silvia Toffanin e sicuramente le avrebbe domandato della presunta crisi. In quel caso Ilary decise di mentire.

Totti, a causa di quel caffè, aveva però perso fiducia in lei. Così le avrebbe chiesto di cancellarsi dai social, di smettere di lavorare e di non frequentare più Alessia, l’amica che l’aveva coperta in quell’occasione.

“Mi aveva chiesto di scegliere tra la sua vita e la mia. Io scelgo me. Non è questo il modo per recuperare la fiducia“

A tal proposito Nuccetelli ha difeso l’amico: “Lo ha fatto perché voleva stare più vicino a lei, ma questo assolutamente avvalora e dimostra quello che io ho sempre detto, ovvero di un rapporto spasmodico forte nei confronti della moglie. Io l’ho sempre dichiarato, questo probabilmente a volte non so come viene visto da tutti”

E sul caffè che Ilary avrebbe preso con questo giovane, l’ex della Mosetti ha dichiarato: “Io non faccio e non posso fare nomi. Posso dire però che il loro rapporto era cambiato da molto tempo quindi è inutile andare a sottolineare determinate situazioni, non ha senso. È stato quindi inutile puntare il dito su dei fatti avvenuti dopo una rottura già consumata. Francesco dopo aver lasciato il calcio ha avuto tanti momenti dove si è sentito completamente solo, le cose non funzionavano”.

Secondo Nuccetelli, dunque, non è stata questa la causa della rottura, ma i due erano in crisi già da un po’, complice il momento duro che stava affrontando l’ex calciatore a causa della sua vita professionale e non solo. Il pr si augura comunque che i due possano almeno riavere un rapporto civile.