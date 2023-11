Cambio di programma per Un Professore 2 che stasera non va più in onda su Rai. Ecco come e perché la fiction Rai è rinviata di una settimana.

Perché Un Professore 2 non va più in onda stasera?

Ti stai chiedendo come mai Un Professore 2 stagione non vada più in onda stasera 16 novembre 2023 su Rai 1? Se accendendo il televisore in questa data ti imbatti in un episodio in replica de Il Commissario Montalbano niente paura, è solo cambiata la programmazione Rai. Stasera 16 novembre, infatti, sarebbe dovuta partire la messa in onda della fiction con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi di ritorno con i nuovi episodi della seconda stagione.

Cosa ha fatto cambiare il palinsesto? A decretare l’improvvisa variazione decisa dalla rete è la messa in onda su Rai 2 delle ATP Finals di Tennis. Importate gara tennistica trasmessa giusto stasera sul secondo canale Rai. Considerando che già lo scontro tra Sinner e Djokovic giocato lo scorso martedì 14 novembre ha appassionato ben 2.543.000 spettatori pari al 14.6%, la rete ha trovato opportuno rimandare l’inizio della sua fiction a una serata più “tranquilla”. Nella prima serata di giovedì 16 novembre 2023, infatti, Sinner torna in campo contro l’esuberante Holger Rune.

Per l’occasione, non solo Rai ma anche Mediaset riprogramma il proprio palinsesto spostando l’inizio di Io Canto Generation e posizionando al suo posto Il Grande Fratello. Ma quando è previsto adesso l’inizio di Un Professore 2 su Rai 1?

Quando ricomincia Un Professore 2 su Rai 1?

Ci sono anche belle notizie. L’esordio di Un Professore 2 stagione è solo spostato di una settimana. Ciò significa che la messa in onda dei primi due episodi, disponibili in anteprima già su RaiPlay, è fissata per giovedì 23 novembre 2023.

A partire quindi da questa data prende il via in prima visione assoluta, e si spera anche senza ulteriori variazioni, la messa in onda del secondo atteso capitolo della fiction con Alessandro Gassmann.

Proprio dopo il successo de I Bastardi di Pizzofalcone 4, l’attore romano torna protagonista sul piccolo schermo questa volta nei panni di Dante Balestra, professore di filosofia sui generis pronto ad affrontare nuove sfide professionali e personali nel corso dei nuovi episodi.

Questi, che in tutto saranno dodici distribuiti nel corso di sei prime serate, vedono la nuova regia di Alessandro Casale. Alla scrittura troviamo invece Sandro Petraglia, Valentina Gaddi, Sebastiano Melloni, Fidel Signorile. La seconda stagione di Un Professore, proprio come la prima, è inoltre basata sulla serie originale “Merlí” scritta da Héctor Lozano Diretta da Alessandro Casale.