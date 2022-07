By

La presenza di Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip ha fatto discutere molto. Con i suoi commenti al vetriolo la moglie di Paolo Bonolis ha sicuramente lasciato il segno alla sesta edizione del reality show. E così, in barba a haters e criticoni, è stata riconfermata nel programma per l’anno 2022-2023. Una scelta, quella di Alfonso Signorini e company, che non è andata giù a qualcuno.

Come alla telespettatrice che si è rivolta a Maurizio Costanzo per criticare il comportamento di Sonia Bruganelli al GF Vip. La 48enne è stata definita troppo acida e polemica nonché poco coerente visto che qualche mese fa aveva assicurato che mai sarebbe tornata nella trasmissione nelle vesti di opinionista. Il marito di Maria De Filippi non ha dato ragione alla sua lettrice ma, inaspettatamente, ha difeso la signora Bonolis.

Il giornalista e conduttore ha ricordato che il lavoro da opinionista non è mai semplice e definire la Bruganelli acida e polemica è un parere del tutto personale che non sempre corrisponde alla realtà. Maurizio Costanzo ha invitato tutti a contestualizzare l’atteggiamento di Sonia al Grande Fratello Vip: in certe occasioni era necessario essere pungenti.

Chiaro il pensiero di Maurizio Costanzo su Sonia Bruganelli ed espresso sulle pagine del settimanale Nuovo:

“Nel corso dei mesi succede di tutto nella Casa: mi pare fisiologico che l’opinionista faccia commenti non sempre accomodanti. Credo che Sonia, in coppia con Orietta Berti, saprà mixare interventi piccanti a commenti concilianti e ragionevoli”

Le nuove opinioniste del Grande Fratello Vip

Per la settima edizione del Grande Fratello Vip – in partenza su Canale 5 lunedì 12 settembre – Alfonso Signorini ha scelto come opinioniste Sonia Bruganelli (alla sua seconda esperienza) e Orietta Berti. Fuori dai giochi Adriana Volpe, che sperava in una riconferma.

Nonostante tutto l’ex volto Rai si è detta serena e felice: deve tanto al GF Vip. Grazie al reality show la carriera della Volpe ha preso una svolta inaspettata e le persone hanno avuto modo di conoscerla meglio, prima come concorrente del reality show poi come opinionista.

Di recente, in un’intervista rilasciata al settimanale Mio, Adriana Volpe ha inoltre confidato di aver mantenuto un ottimo rapporto con Sonia Bruganelli nonostante le varie discussioni sul piccolo schermo. Le due hanno avuto modo di chiarirsi e trovare un punto d’incontro.