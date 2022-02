Perché Silvia Toffanin prende il posto di Enzo Iacchetti a Striscia la notizia

Silvia Toffanin è la nuova conduttrice di Striscia la notizia. La padrona di casa di Verissimo sarà alla guida del programma preserale di Canale 5 dal 21 al 28 febbraio. La compagna di Pier Silvio Berlusconi prenderà il posto di Enzo Iacchetti e sarà affiancata da Ezio Greggio. Come mai questo cambio della guardia inaspettato?

Come ogni anno Iacchetti è impegnato con un tour teatrale e Antonio Ricci ha deciso di sostituirlo con Silvia Toffanin, per la prima volta alla guida di Striscia la notizia dopo anni trascorsi a Verissimo. Nei giorni scorsi Enzo è stato costretto a saltare qualche puntata anche per via della sua positiva al Covid-19.

Ricapitolando: dal 14 al 19 febbraio Enzo Iacchetti e Ezio Greggio saranno di nuovo al timone di Striscia la notizia. Subito dopo, dal 21 al 26 febbraio sarà presente Silvia Toffanin, che si metterà alla prova in un ruolo del tutto inedito e dove sicuramente potrà mettere in mostra nuovi lati del suo carattere e della sua personalità.

Successivamente rientrerà nella storica trasmissione Mediaset un’altra coppia molto amata: quella formata da Gerry Scotti e Francesca Manzini. La stagione televisiva in corso è davvero ricca di soddisfazioni per Silvia Toffanin, da settembre alle prese anche con il doppio appuntamento settimanale di Verissimo.

Per il momento gli ascolti stanno premiando le scelte dei vertici della rete ammiraglia Mediaset: Verissimo è leader nella fascia interessata sia il sabato sia il giorno festivo, dove puntualmente batte la concorrenza di Rai Uno che schiera Francesca Fialdini con Da noi… A ruota libera.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi: un amore che non ha bisogno del matrimonio

Da anni l’ex letterina di Passaparola, oggi conduttrice e giornalista affermata, convive con il numero uno di Mediaset. La coppia ha coronato il proprio amore con due figli (Sofia Valentina, 6 anni, e Lorenzo Mattia, 11 anni), ma non con il matrimonio. Anche se in molti spesso dicono il ‘marito di’ e la ‘moglie di’, i fiori d’arancio non sono mai giunti. Nonostante ciò la relazione naviga in acque calme e appare più che solida. Silvia e Pier Silvio si sono legati sentimentalmente nel lontano 2002 e sono molto gelosi della loro privacy.