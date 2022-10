Perché Pamela Prati si copre sempre il collo al Grande Fratello Vip

Pamela Prati sempre più protagonista alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Non solo per la sua storia con Mark Caltagirone e i numerosi litigi con Patrizia Rossetti ma pure per i suoi look sempre eleganti e sofisticati. E un dettaglio che non è proprio sfuggito ai telespettatori più attenti…

Fin dal suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia Pamela Prati ha sempre coperto il collo con foulard o vistose collane. Tra le più note quella argento con la scritta ‘diva’ e quella color oro rigida e vistosa che indossa in diverse puntate serali del GF Vip. Perché la 63enne copre solo ed esclusivamente questa parte del corpo?

Al momento mancano dichiarazioni ufficiali da parte della diretta interessata ma ai più esperti non servono tante spiegazioni. Pamela Prati continua a coprire il collo per nascondere la sua vera età. Il collo, così come le mani, sono le uniche parti del corpo che non possono essere ritoccate con la chirurgia estetica per contrastare i segni del tempo che passa.

È risaputo che il collo mostra la vera età di una persona, lifting e botulino a parte, e forse anche in virtù di questo Pamela Prati, che si sente ancora una ragazzina, ha deciso di coprirlo in ogni momento vissuto sotto le telecamere del Grande Fratello Vip. La soubrette ha indossato una pashmina al collo pure mentre prendeva il sole in giardino, in bikini…

Pamela Prati, come sottolineato dalla coinquilina Antonella Fiordelisi nel bunker di Cinecittà, tiene molto al suo fisico e appena sveglia corre a truccarsi per non mostrarsi sciatta e senza make up davanti al pubblico. Spesso, poi, indossa grossi occhiali scuri. Un modo per combattere il tempo che passa. La Fiordelisi ha inoltre rivelato che la Prati si allena tutti i giorni con grande costanza e forza di volontà.

Pamela si è sempre presa parecchio cura del suo corpo, che è stato fondamentale per fare carriera nel mondo dello spettacolo. La gieffina è stata una delle soubrette più amate e desiderate degli anni Ottanta e Novanta e ancora oggi continua ad essere una donna sensuale e affascinante (con foulard compreso!).