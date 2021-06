Perché Manuela Arcuri non vuole avere il secondo figlio

By

L’attrice di Latina ha spiegato il motivo per il quale non vuole allargare la famiglia dopo la nascita di Mattia

Manuela Arcuri è tornata a parlare della sua vita privata, che scorre tranquilla e serena accanto al marito Giovanni Di Gianfrancesco e al figlio Mattia, che ha sette anni. Dopo tante relazioni sbagliate la giunonica attrice ha trovato la stabilità affettiva che cercava. Per amore del bambino e della sua famiglia Manuelona ha addirittura messo da parte il suo lavoro per qualche anno.

A sette anni dal parto Manuela Arcuri è pronta a fare il bis? Il marito sogna di allargare la famiglia ma l’ex modella di Latina ha deciso di dire basta. Al settimanale Diva e Donna ha spiegato perché non vuole una seconda gravidanza:

“Penso che Mattia resterà figlio unico. Io devo riprendere in mano la mia vita, il mio lavoro. Un altro figlio, per come sono io, mamma super tradizionale che segue il suo bambino passo passo, significherebbe fermarmi di nuovo per almeno due o tre anni. Poi Mattia mi è venuto talmente bene che sono felicissima di avere lui”

Manuela Arcuri è molto legata al suo Mattia e per questo ha sempre rifiutato le continue offerte del Grande Fratello Vip. Da anni la produzione del reality show contatta l’attrice ma Manuela non intende lasciare il suo bambino per diventare concorrente della Casa più spiata d’Italia.

Nei prossimi mesi Manuela Arcuri è intenzionata a riprendere in mano la sua vita lavorativa anche se ha già girato il docu-film per Amazon Prime I luoghi della speranza. Un’esperienza che è piaciuta molto all’Arcuri, che spera di tornare presto sul set a tempo pieno.

Prima, però, intende convolare a nozze con Giovanni Di Gianfrancesco. La coppia si è sposata in gran segreto a Las Vegas nel 2013, prima della nascita del piccolo Mattia. Nozze particolari e stravaganti, che restano un ricordo prezioso per Manuela e Giovanni, che lavora come imprenditore.

A Las Vegas si possono scegliere diversi tipi di matrimonio e l’ex fiamma di Gabriel Garko ha optato per quello classico. Dall’Italia ha portato un abito bianco, lineare e sensuale, e le fedi, semplici e in oro bianco.

La sposa ha scelto delle rose rosse per il bouquet. Le nozze sono state, ovviamente, con rito civile e si sono tenute all’esterno del rinomato Hotel Bellagio. Il viaggio di nozze è stato invece alle Hawaii.

Ma l’Arcuri sogna il matrimonio tradizionale, alla presenza anche del figlio, che ha un rapporto di grande complicità con i suoi genitori. Le nozze in Chiesa erano state fissate per il 2020 ma l’emergenza Coronavirus ha fatto saltare ogni piano. E chissà che non se ne riparli entro la fine del 2021 o nel 2022…