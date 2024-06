Perché Kate Middleton ricicla gli outfit: prezzo, marche e modifiche

Tutti gli occhi erano puntati su Kate Middleton durante il Trooping the Colour, l’evento che ha segnato il ritorno in pubblico della principessa dopo che si è saputo che sta combattendo contro un tumore. La moglie di William mancava dalle scene da 5 mesi e il suo ritorno, a livello di stile, è stato impeccabile. Per l’occasione ha sfoggiato un abito riciclato e modificato. D’altra parte il dimagrimento imputabile alle pesanti cure sostenute per battagliare contro il cancro l’hanno spinta inevitabilmente ad apportare delle ‘correzioni’ all’outfit.

Kate, tanto per cambiare, ha dato una lezione di eleganza. Non solo: ha anche concretamente mostrato che il suo impegno verso la sostenibilità è concreto. Nel suo piccolo infatti fa il suo e quando può evita di comprare nuovi vestiti. Che bisogno c’è di andare ad acquistare quando basta aprire il proprio guardaroba e farsi venire una buona idea? Così eccola apparire con degli indumenti quasi tutti già usati e griffati Philip Treacy e Jenny Packham, in omaggio ai due stilisti britannici. Un filo di patriottismo anche nell’abbigliarsi non guasta mai.

Per il Trooping the Colour, la principessa ha optato per un look monocromatico, a cui ha abbinato dei tacchi Jimmy Choo (prezzo 650 £), una clutch Mulberry (£ 495) e degli orecchini di perle Cassandra Goad (£ 5.620). Trattasi di indumenti che già aveva indossato. Pure l’abito non è una novità, anche se ha dovuto modificarlo. Il medesimo vestito lo ha messo al pranzo dell’incoronazione a Buckingham Palace l’anno scorso.

Per l’evento del 15 giugno 2024, la cintura è stata modificata e un fiocco distintivo è stato posto allo scollo. Un’operazione che si inserisce nel solco della pratica dell”upcycling. Per chi non lo sapesse, tale pratica mira al riutilizzo creativo degli oggetti mediante un processo di trasformazione di materiali di scarto, prodotti inutili o indesiderati. Altrimenti detto vengono modificati, per quel che riguarda l’abbigliamento, capi già utilizzati conferendogli maggiore qualità, effettiva o comunque percepita.

Non è nuova Kate ad operazioni di upcycling: ai Bafta dello scorso anno si è presentata con un vestito di Alexander McQueen che aveva già deciso di indossare nel 2019. Anche gli orecchini che ha infilato al Trooping the Colour non sono nuovi, bensì i medesimi portati al battesimo del principe Louis nel 2018. Stesso discorso vale per la sua pochette Mulberry, che le fa compagnia da oltre un decennio E ancora, i tacchi Jimmy Choo li ha già indossati in nove eventi pubblici. Unica aggiunta nuova al look è stato il cappello di Philip Treacy. Se non sapete come valorizzare i vostri abiti vecchi, prendete esempio dalla principessa.