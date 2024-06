Kate Middleton: è tornata! La prima apparizione pubblica (Foto)

Lo aveva promesso e lo ha fatto! Kate Middleton è apparsa per la prima volta in pubblico dall’annuncio della sua diagnosi di tumore. Oggi cominciano le celebrazioni del Trooping the Colour ma il mondo ha gli occhi su di lei.

La principessa del Galles ieri aveva annunciato che sarebbe tornata prima di quanto pensassimo e ha mantenuto la parola. Con un lungo post su Instagram ha parlato delle sue attuali condizioni di salute e poi ha rassicurato i sudditi: nonostante la chemioterapia, oggi avrebbe preso parte alle celebrazioni per il compleanno di Re Carlo. L’attesa è durata pochissimo: sono già state pubblicate le prime immagini della principessa!

Il ritorno ufficiale di Kate Middleton: le immagini dell’arrivo a Buckingham Palace

Le malelingue non ci credevano, qualcuno credeva ancora alle varie teorie del complotto che vedevano Kate morta e sostituita da una sosia o in gravissime condizioni. Dopotutto, Buckingham Palace non aveva fatto altro che alimentare i sospetti sul reale stato di salute della moglie di William. Tra immagini ritoccate e l’annuncio che Kate non sarebbe tornata a farsi vedere fino all’autunno, i sudditi di Sua Maestà spesso hanno messo in dubbio la veridicità delle notizie riportate dai portavoce di Buckingham Palace. Finalmente ora abbiamo delle immagini di Kate Middleton e possiamo tirare un sospiro di sollievo! La principessa è stata fotografata in auto mentre con il marito e futuro re William si recava in auto al palazzo. Insieme a lei anche i figli George, Charlotte e Louis. Ecco le immagini in esclusiva!

The Princess of Wales has made a triumphant return to royal life as she attends Trooping the Colour todayhttps://t.co/DVtMrds6v9 pic.twitter.com/oOi6DB88eI — Tatler (@Tatlermagazine) June 15, 2024

Kate Middleton is seen in public for first time since cancer diagnosis as she joins William and her three children at King's Trooping the Colour parade to the delight of adoring fans https://t.co/6y7dRcbIln pic.twitter.com/Hhdg8w6IjZ — Daily Mail Online (@MailOnline) June 15, 2024

Kate Middleton attends Trooping the Colour parade in first appearance since cancer announcement https://t.co/lfRFbBPKcd pic.twitter.com/uVk7t5k3pV — New York Post (@nypost) June 15, 2024

Eccola qui! Bellissima e raggiante come sempre! Kate si mostra con un elegantissimo abito bianco e un sorriso smagliante per i suoi sudditi! Questa apparizione pubblica ci rincuora, soprattutto perché nelle ultime settimane si era parlato di peggioramenti e di un grave deperimento della principessa. Senza dubbio, le terapie l’hanno indebolita, le ha detto lei stessa nel suo comunicato di ieri, ma la sua bellezza non è sfiorita neanche un po’! Il weekend di celebrazioni può avere inizio ora che anche l‘ospite più attesa è arrivata! Nelle prossime ore, con il proseguire dell’evento, usciranno sicuramente nuove immagini di Kate.