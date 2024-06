Kate Middleton stupisce i sudditi: domani tornerà in pubblico!

I sudditi della Corona Inglese possono finalmente tirare un sospiro di sollievo: finalmente Kate Middleton rompe il silenzio con un comunicato ufficiale in cui rassicura che tornerà in pubblico molto presto. Anche prima di quanto si pensi!

Nelle ultime settimane avevano fatto preoccupare le indiscrezioni sulle condizioni di salute della principessa del Galles: i tabloid inglesi e gli esperti della famiglia reale come Antonio Caprarica avevano parlato di una situazione drammatica. A causa delle pesanti cure per combattere il tumore, Kate Middleton avrebbe perso molto peso e questo l’avrebbe molto indebolita. Fino ad oggi si era dato per scontato che la moglie di William non sarebbe stata presente all’evento del Trooping The Colour, anche se qualcuno un po’ ci sperava. Ecco che Kate stupisce tutti e rivela che i suoi amati sudditi che non l’hanno mai lasciata sola, potranno rivederla proprio in questa occasione.

“Sto facendo progressi, voglio sfruttare al massimo i giorni buoni” L’annuncio di Kate rassicura tutti

Attraverso i suoi canali Instagram, Kate Middleton rincuora i fan della famiglia reale e confida al mondo intero come si sente. In un momento delicato e complesso come questo, dice, il supporto che ha ricevuto da sudditi e fan è stato fondamentale per lei e William. A sorpresa annuncia che prenderà parte agli eventi per le celebrazioni del Trooping The Colour, in occasione del compleanno del Re Carlo di questo fine settimana! Ancora non è pronta a tornare in pubblico dice, ma ha tutta l’intenzione di presenziare ad alcuni eventi pubblici durante l’estate, partendo proprio da domani. Ovviamente, nella sua condizione, con la chemioterapia ci sono giorni più duri e giorni migliori, la principessa dice di aver imparato ad ascoltare il suo corpo e i suoi bisogni, e che quando sta meglio vuole sfruttare al massimo il momento di benessere.

Inoltre, rassicura di star facendo buoni progressi ma che le sue cure dureranno un altro paio di mesi. In questo tempo è felice di dedicarsi alle cose che la rendono felice, allo studio e anche piano piano di nuovo al lavoro, rigorosamente da casa.