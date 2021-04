Perché Jennifer Lopez ha lasciato Alex Rodriguez: svelato il motivo

Ormai non è più una novità: Jennifer Lopez e Alex Rodriguez non stanno più insieme. La coppia è scoppiata a un passo dal matrimonio. In realtà i due dovevano convolare a nozze nella primavera 2020 in Italia ma l’emergenza Coronavirus ha fatto slittare tutto. Un segno del destino visto che da lì a poco JLo e l’ex giocatore di baseball si sono detti addio.

Ma perché Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati? Secondo alcune fonti consultate da People è stata la cantante e attrice a prendere questa decisione. A quanto pare la Lopez non si sentiva più al sicuro tra le braccia del fidanzato. Amiche vicine alla Lopez hanno spiegato che JLo non riusciva più a fidarsi del suo promesso sposo.

Questione di corna? Al momento non è chiaro anche se in America si è sussurrato di alcuni tradimenti da parte dello sportivo. Jennifer Lopez ha però capito che stava soffrendo troppo accanto ad Alex Rodriguez e ha preferito tagliare questo legame sbocciato nel 2016. Una storia diventata subito importante ma che poi non è riuscita ad andare avanti.

Oltre alla mancanza di fiducia, Jennifer ha confidato agli amici che il lockdown ha creato problemi e tensioni con Rodriguez. La coppia ha trascorso troppo tempo insieme in casa e questo ha reso il rapporto più banale e monotono. Non c’era più “l’aria frizzantina” dei primi tempi, che rendeva tutto più magico e incredibile.

Nonostante la separazione Jennifer Lopez e Alex Rodriguez hanno assicurato che resteranno buoni amici e ottimi partner. Nei cinque anni insieme i due hanno avviato alcuni progetti di lavoro che intendono portare a termine. Tra questi anche la realizzazione di un nuovo film che vede Jennifer nelle vesti di protagonista mentre Rodriguez in quelli di produttore.

Prima di conoscere Alex Rodriguez Jennifer Lopez è stata sposata dal 1997 al 1998 con il cameriere cubano Ojani. Dal 2001 al 2002 è stata invece la moglie del ballerino Cris Judd. Il rapporto più lungo è stato quello con il cantante Marc Anthony, durato dal 2004 al 2011. Da questa unione sono nati i gemelli Max ed Emme.

Alex Rodriguez è stato invece sposato dal 2008 al 2008 con la psicologa Cynthia Scurtis, dalla quale ha avuto le figlie Natasha e Ella, che oggi hanno rispettivamente 17 e 13 anni. Le ragazzine hanno instaurato subito un ottimo rapporto con Jennifer Lopez e i suoi figli. Un’intesa che è stata reciproca.