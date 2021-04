Jennifer Lopez e Alex Rodriguez non stanno più insieme: ora è ufficiale

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati. Questa volta non si tratta di un gossip o di una indiscrezione: i diretti interessati hanno annunciato la notizia alla stampa e ai fan con una nota congiunta. La cantante e attrice e l’ex campione di baseball hanno provato a ricucire il loro rapporto ma hanno poi capito che era meglio prendere strade differenti. La crisi tra JLo e Rodriguez è iniziata lo scorso gennaio e i due hanno fatto il possibile per dare un’altra chance al loro amore.

Ogni tentativo è fallito come spiegato da Jennifer Lopez e Alex Rodriguez nel loro breve comunicato:

“Ci siamo resi conto che funzioniamo meglio da amici e intendiamo rimanere tali. Continueremo a lavorare assieme, a sostenerci reciprocamente nei nostri progetti comuni. Ci auguriamo a vicenda il meglio, per noi e per i figli dell’una e dell’altro. Per rispetto nei loro confronti, l’unico altro commento che abbiamo da dire è grazie a tutti coloro che hanno inviato parole gentili e supporto”

Perché Alex Rodriguez e Jennifer Lopez si sono lasciati? I due, legati dal 2017, hanno preferito non dare troppe spiegazioni. Qualche tempo fa un insider ha spifferato che la popstar di origini portoricane non era più coinvolta come prima. Jennifer e Alex dovevano sposarsi in Italia nel 2020 ma l’emergenza Coronavirus ha fatto saltare tutto.

C’è anche chi ha parlato di un tradimento di Alex Rodriguez ai danni di Jennifer Lopez con una star della tv americana: Madison LeCroy. A far sospettare alcuni like del campione di baseball su Instagram e una speciale sintonia che sarebbe nato dietro le quinte di un programma. In realtà, come assicurato da alcuni amici di JLo, Rodriguez è sempre stato fedele alla Lopez

Prima di conoscere Alex Rodriguez Jennifer Lopez è stata sposata dal 1997 al 1998 con il cameriere cubano Ojani. Dal 2001 al 2002 è stata invece la moglie del ballerino Cris Judd. Il rapporto più lungo è stato quello con il cantante Marc Anthony, durato dal 2004 al 2011. Da questa unione sono nati i gemelli Max ed Emme.

Alex Rodriguez è stato invece sposato dal 2008 al 2008 con la psicologa Cynthia Scurtis, dalla quale ha avuto le figlie Natasha e Ella, che oggi hanno rispettivamente 17 e 13 anni. Le ragazzine hanno instaurato subito un ottimo rapporto con Jennifer Lopez e i suoi figli. Un’intesa che è stata reciproca.

Nonostante la separazione Jennifer Lopez e Alex Rodriguez hanno puntualizzato che resteranno ottimi amici e buoni colleghi. Insieme hanno avviato alcuni progetti lavorativi, tra cui la produzione di un film, che porteranno avanti senza drammi e problemi.