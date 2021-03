Jennifer Lopez e Alex Rodriguez non si sono lasciati. Dopo i gossip della rottura che hanno fatto il giro del mondo la coppia ha diramato un comunicato stampa a People. La cantante e attrice e il compagno, legati da quattro anni, hanno chiarito che la loro storia va avanti. I diretti interessati hanno però ammesso che stanno vivendo un periodo di crisi e che stanno cercando di sistemare la faccenda.

Una fonte vicina a Jennifer Lopez e Alex Rodriguez ha poi ribadito sempre al magazine americano che la coppia sta attraversando un momento down della loro relazione. Ma i due non si sono ancora detti addio e non hanno deciso di prendere strade differenti come spifferato da qualcuno nelle ultime ore. L’insider ha anche smentito la presunta voce di un tradimento dello sportivo ai danni di JLo.

Secondo qualcuno Alex Rodriguez, 45 anni, avrebbe perso la testa per una star della tv americana: Madison LeCroy. A far sospettare alcuni like del campione di baseball su Instagram e una speciale sintonia che sarebbe nato dietro le quinte di un programma. In realtà, come spiegato dall’amico di Alex e Jennifer, Rodriguez è sempre stato fedele alla Lopez, che doveva sposare lo scorso anno in Italia. Il matrimonio è poi saltato a causa dell’emergenza Coronavirus.

Ma perché sono in crisi Jennifer Lopez e Alex Rodriguez? A quanto pare gli impegni di lavoro hanno allontanato i due. In questo periodo la star di origini portoricane è impegnata sul set di un nuovo film a Santo Domingo mentre il compagno è rimasto a casa, a Miami. Da parte di entrambi c’è però la volontà di andare avanti e non mollare davanti a queste prime difficoltà, arrivate dopo quattro anni di relazione.

Non a caso nei giorni scorsi Alex Rodriguez è stato paparazzato proprio nella Repubblica Dominicana, dove ha raggiunto la Lopez per una breve visita a sorpresa. Il lockdown dello scorso anno ha unito molto l’artista 51enne e Alex Rodriguez ma poi il lavoro li ha divisi. E si sa che la distanza mette a dura prova i rapporti, pure quelli più intensi…Come finirà? Lo scopriremo solo vivendo!