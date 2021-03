Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati: matrimonio saltato

Colpo di scena nello showbiz internazionale: Jennifer Lopez e Alex Rodriguez non stanno più insieme. La notizia è riportata da diversi e autorevoli magazine americani quali People, Page Six, Entertainment Tonight. Fonti vicine alla coppia hanno spifferato che la popstar e lo sportivo hanno deciso di prendere strade diverse nonostante la proposta di matrimonio di due anni fa. JLo e l’ex campione di baseball dovevano sposarsi nel 2020 in Italia ma l’evento è saltato a causa dell’emergenza Coronavirus. Le nozze erano state riprogrammate per il 2021, con data ancora da stabilire, ma la coppia è scoppiata.

Un insider ha spiegato che Jennifer Lopez non era più coinvolta come prima. L’artista di origini portoricane ha capito che sposare Alex Rodriguez non era quello che voleva davvero e ha così deciso di fermarsi prima di arrivare all’altare. Anche perché la Lopez è stata già sposata tre volte e conosce bene la situazione di fallimento che può causare un divorzio. Nonostante la separazione pare che la cantante e attrice e Rodriguez siano rimasti in buoni rapporti e tra i due ci sarà sempre affetto e grande stima.

Al momento né Jennifer Lopez né Alex Rodriguez hanno confermato la notizia ma neppure smentito. Di recente però la 51enne ha ammesso ai media americani di aver fatto della terapia di coppia per superare alcuni problemi con Alex. Problemi che, a quanto pare, non sono mai stati risolti del tutto visto che alla fine i due hanno deciso di prendere strade differenti. La Lopez e Rodriguez si sono conosciuti quattro anni fa grazie ad amici in comune e subito sono diventati inseparabili.

People ha assicurato che Jennifer Lopez e Alex Rodriguez continueranno ad essere legati visto che hanno degli affari di lavoro insieme. Tra i tanti un film a cui stanno lavorando entrambi: l’ultimo avvistamento della coppia risale proprio a qualche giorno fa, a Santo Domingo, location di alcune scene della pellicola.

Prima di conoscere Alex Rodriguez Jennifer Lopez è stata sposata dal 1997 al 1998 con il cameriere cubano Ojani. Dal 2001 al 2002 è stata invece la moglie del ballerino Cris Judd. Il rapporto più lungo è stato quello con il cantante Marc Anthony, durato dal 2004 al 2011. Da questa unione sono nati i gemelli Max ed Emme.