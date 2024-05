Perché Italia Sì chiude per sempre, una donna nota sostituirà Liorni

Pare ormai una certezza che Italia Sì, programma in onda il sabato pomeriggio su Rai Uno, dopo sei edizioni, chiuderà i battenti per sempre. La trasmissione timonata da Marco Liorni non dovrebbe tornare in onda nella stagione 2024/25. Motivo? Come per tutti gli show che non vengono confermati, le motivazioni del mancato rinnovo sono da ricercare negli ascolti. Italia Sì, quest’anno, è sempre finita dietro al diretto competitor Verissimo. C’è inoltre il sentore che la forbice andrà ad allargarsi se si dovesse proseguire. Basti pensare che l’ultima puntata del talk dell’ammiraglia Rai ha avuto 1.102.000 telespettatori nella prima parte (12% di share) e 1.508.000 utenti nella seconda (16%). Silvia Toffanin è invece stata la scelta di 1.750.000 spettatori (18.2%) nella prima parte e di 1.699.000 utenti (18.5%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer. Insomma, è arrivato il momento di cambiare.

Il Direttore Intrattenimento DayTime Rai Angelo Mellone, come rende noto TvBlog, è già al lavoro per rimpiazzare il rotocalco. Il dirigente starebbe lavorando a un programma che farà dello spazio informativo, dedicato al mondo crime e della cronaca, il suo cuore pulsante. E a chi si sta pensando per la conduzione? Un nome è spiccato tra i tanti al vaglio, quello della giornalista Giorgia Cardinaletti, chiacchierata di recente anche dal gossip per via della sua relazione sentimentale con il cantante Cesare Cremonini.

Classe 1987 e presenza giovanile, Cardinaletti ha già alle spalle diverse esperienze di peso in Rai. Volto di RaiSport nel 2016, è poi passata a Rai Uno con Pole Position e a Rai Due con La Domenica Sportiva. Quindi l’esperienza a Dentro il Festival su RaiPlay e, sempre sulla rete ammiraglia, la si è vista impegnata con Via delle storie in seconda serata e con il Tg1 Mattina estate.

Marco Liorni tornerà alla guida de L’Eredità nel 2024/2025

E Liorni? Tornerà su Rai Uno nella prossima stagione al timone del popolare quiz show L’Eredità che potrebbe anticipare la partenza. Dagospia ha rivelato che l’idea sarebbe quella di far cominciare la trasmissione a inizio novembre, invece che a gennaio come accaduto nel 2024.