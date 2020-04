Il Paradiso delle Signore oggi non va in onda: slittano le repliche

Perché oggi martedì 21 aprile 2020 non va in onda Il Paradiso delle Signore

Cambio di programmazione per Rai Uno. Oggi martedì 21 aprile 2020 non va in onda alle 15.40 il consueto appuntamento con Il Paradiso delle Signore. La puntata con protagonisti Alessandro Tersigni e Gloria Radulescu è sostituita da uno speciale di Rai Parlamento. Un rimpiazzo doveroso per via del difficile periodo storico che sta vivendo l’Italia e il mondo intero. La puntata 132 va dunque in onda domani, mercoledì 22 aprile. In questo modo slittano di un giorno l’inizio delle repliche della serie. A causa del Coronavirus le riprese sono state bloccate e la troupe non è riuscita a girare gli ultimi episodi che sarebbero andati in onda fino a fine maggio. Martedì 28 aprile partono le repliche di questa stagione, che tanto successo ha riscosso arrivando a toccare punte del 17% di share e battendo soap più note come Il Segreto su Canale 5.

Anticipazioni ultime puntate inedite de Il Paradiso delle Signore

Nelle ultime puntate inedite del Paradiso delle Signore assistiamo al ritorno a casa di Luciano dopo l’operazione di Federico in Svizzera. L’intervento è riuscito e il giovane Cattaneo può finalmente tornare a camminare. Roberta cerca di riappacificarsi con Federico ma non può fare a meno di pensare pure a Marcello. Dopo giorni di crisi e incomprensioni Marta e Vittorio si riappacificano. Ludovica è invece alle prese con i preparativi per l’imminente matrimonio con Riccardo, che però pensa ancora ad Angela. Gabriella rivede Salvatore ma Cosimo non smette di corteggiarla: nel triangolo amoroso si intromette con un gesto eclatante la signora Agnese Amato.

Si lavora già alla prossima stagione de Il Paradiso delle Signore

Nonostante lo stop sul set, gli autori de Il Paradiso delle Signore continuano a lavorare alla sceneggiatura della prossima stagione televisiva. “L’attività di scrittura della nuova serie per la stagione 2020-2021 non si è mai interrotta, trasformando le riunioni degli autori in interminabili incontri virtuali sulle piattaforme digitali. Appena stabilita la data di inizio delle riprese della nuova serie, saremo in grado di finalizzare il lavoro di scrittura che si sta compiendo e organizzarlo in modo di essere in perfetta sintonia con la vita di oggi”, ha spiegato il produttore Giannandrea Pecorelli.