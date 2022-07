Perché Gemma NON lascerà mai Uomini e Donne: Giorgio svela il segreto

Ciclicamente si parla di un presunto addio di Gemma Galgani a Uomini e Donne. Di recente si era sussurrato della possibilità di vedere la Dama di Torino al Grande Fratello Vip ma pare che Maria De Filippi – la prima a credere nel personaggio della 72enne – non sia propensa a lasciare andare la sua creatura. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv Giorgio Manetti, ex Cavaliere del dating show ed ex fiamma di Gemma, ha svelato un segreto sulla trasmissione di Canale 5.

Sono passati più di dieci anni dall’ingresso di Gemma Galgani a Uomini e Donne. Tanti incontri, tante storie d’amore, tante delusioni, lacrime e sorrisi. Eppure la donna – nonostante le innumerevoli discussioni con l’opinionista Tina Cipollari – è sempre lì. A tal proposito Giorgio Manetti ha assicurato:

“Gemma non uscirà mai da Uomini e Donne: a Maria fa comodo che resti lì, fa gioco al suo programma”

Insomma il messaggio di George è chiaro: la De Filippi non lascerà mai andare la Galgani fino a quando regalerà ascolti tv al format. Ascolti che fino ad oggi restano ottimi: ogni giorno Uomini e Donne è seguito da circa tre milioni di telespettatori. Un piccolo cult della tv commerciale, fatto di trash, spensieratezza e romanticismo.

Complimenti per Tina Cipollari e Isabella Ricci

Giorgio Manetti ha inoltre ribadito che Uomini e Donne è molto cambiato nel corso degli ultimi anni. Il 66enne ha confidato che riesce a vedere al massimo mezz’ora di puntata perché non trova molta sostanza. Dello show salva però l’amica Tina Cipollari: a detta di Giorgio la Vamp non è mai cambiata ed è sempre rimasta fedele a se stessa.

Secondo Giorgio Manetti Uomini e Donne sarebbe più noioso senza la verve e simpatia di Tina Cipollari, che con i suoi interventi spesso al veleno regala sempre pepe ad ogni registrazione. L’ex compagno di Gemma Galgani si è inoltre complimentato con Isabella Ricci, fresca di nozze con Fabio conosciuto proprio alla corte della De Filippi.

Per il Gabbiano Isabella ha usato lo show nel modo giusto: ha individuato il Cavaliere più adatto a lei e se n’è innamorata. Secondo Giorgio la Ricci cercava davvero l’amore a differenza di qualcun altro…