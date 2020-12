Perché Ficarra e Picone lasciano Striscia la notizia: il motivo

Ormai non è più una novità: Ficarra e Picone vanno via da Striscia la notizia dopo 15 anni di onorato “servizio”. Un annuncio che è arrivato nel corso della puntata in onda su Canale 5 lunedì 30 novembre 2020. Un fulmine a ciel sereno per i tanti fan della coppia e per i telespettatori del programma. Per molti Salvatore e Valentino formano una delle coppie più belle e simpatiche del programma.

In un’intervista al Corriere della Sera Ficarra e Picone hanno svelato il motivo per cui hanno scelto di abbandonare Striscia la notizia. I due siciliani hanno voglia di sperimentare, di lasciarsi travolgere da nuovi progetti anche se al momento non c’è nulla di concreto. Dopo sabato 5 dicembre, quando di fatto lasceranno la trasmissione, Salvatore e Valentino saranno momentaneamente disoccupati.

Nel cassetto di Ficarra e Picone, però, tanti sogni e progetti, tutti da realizzare nei prossimi mesi, Covid permettendo. “Nel nostro lavoro ogni tanto ci sta di rimescolare le carte. Era venuto il momento. È una scelta ponderata, che non è arrivata all’improvviso“, hanno fatto sapere Salvatore e Valentino.

Come l’ha presa Antonio Ricci che, come Valentino, ha di recente sconfitto il Coronavirus? A quanto pare il papà di Striscia la notizia è dispiaciuto per la scelta di Ficarra e Picone ma ha compreso la scelta dei suoi ormai ex conduttori, che hanno voglia di cimentarsi in nuovi progetti lavorativi.

Ficarra e Picone ci hanno tenuto a precisare che in quasi vent’anni di conduzione a Striscia la notizia non c’è mai stato uno scontro con Antonio Ricci. Non a caso la coppia ha definito una vera e propria famiglia quella del format Mediaset.

Ficarra e Picone condurranno Striscia la notizia fino al prossimo sabato 5 dicembre 2020. Da lunedì 7 dicembre torneranno Enzo Iacchetti e Ezio Greggio, tra le coppie storiche dello show.

La storia di Ficarra e Picone

Salvatore Ficarra e Valentino Picone si sono conosciuti nel 1993 in un villaggio vacanze. Hanno cominciato a lavorare insieme nel 1998, dividendosi tra teatro e televisione. La svolta è arrivata con Zelig e Striscia la notizia. Non sono mancati i successi al cinema: nella lunga carriera del duo diversi film molto amati dal pubblico.